i Andros Townsend Instagram Schock in Thailand Rasenwalze überrollt Ex-Premier-League-Star Schockmoment für Andros Townsend in Thailand. Der Ex-Premier-League-Star wird von einer Rasenwalze erfasst – und spielt später trotzdem. Von Sport Heute 20.09.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kuriose Szene hat in der thailändischen Liga für Entsetzen gesorgt. Andros Townsend wurde beim Aufwärmen in der Halbzeitpause eines Spiels seines Klubs PT Prachuap FC von einer motorisierten Rasenwalze erfasst.

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Der 35-Jährige änderte plötzlich seine Laufrichtung und geriet dabei in den Weg des Fahrzeugs. Seine Mitspieler beobachteten den Zusammenstoß geschockt. Townsend hatte allerdings großes Glück und kam offenbar ohne ernsthafte Verletzungen davon.

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Mehr noch: Der frühere englische Nationalspieler konnte beim 3:0-Erfolg seines Teams in der Schlussphase sogar noch eingewechselt werden. Townsend spielte in seiner Karriere unter anderem für Tottenham, Crystal Palace und Everton in der Premier League.

Nach dem Spiel nahm er den ungewöhnlichen Unfall selbst mit Humor. Townsend teilte Aufnahmen der Szene in den sozialen Medien und machte sich mit mehreren Memes über sein Missgeschick lustig.

Für den Engländer ist es nicht die erste kuriose Geschichte seit seinem Wechsel nach Thailand. Bereits zuvor berichtete er von ungewöhnlichen Erlebnissen – diesmal dürfte bei Townsend nach dem Schreck aber vor allem die Erleichterung überwiegen.