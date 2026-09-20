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Raphinha spielt für Barca groß auf
Raphinha spielt für Barca groß auf
Reuters
Hattrick

Raphinha-Festspiele! Barca dreht Spiel in Sevilla

Barcelona bleibt in LaLiga ohne Punktverlust. Raphinha dreht das 3:1 in Sevilla mit einem Hattrick im Alleingang.
Sport Heute
Von Sport Heute
20.09.2026, 09:27
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Der perfekte Saisonstart des FC Barcelona geht weiter. Dabei mussten die Katalanen in Sevilla zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Youssouf Fofana köpfelte die Gastgeber in der 19. Minute überraschend in Führung.

Die Antwort ließ aber nur drei Minuten auf sich warten. Raphinha ließ seinen Gegenspieler mit einer Finte stehen und traf ins lange Eck. Dennoch hatte Barca im ersten Durchgang Probleme, Sevilla blieb gefährlich.

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Nach der Pause übernahm Barcelona endgültig das Kommando. Lamine Yamal bereitete in der 52. Minute vor, Raphinha köpfelte zum 2:1 ein. Auch beim dritten Treffer war das Duo nicht zu stoppen: Yamal spielte einen starken Pass auf den Brasilianer, der Sevilla-Keeper Odysseas Vlachodimos zum 3:1 überlupfte.

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Für Raphinha war damit der Hattrick perfekt. Der Barca-Kapitän hält nach acht Pflichtspielen bereits bei unglaublichen 14 Saisontoren. Der 29-Jährige steht zudem vor einer Vertragsverlängerung bei den Katalanen.

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Barcelona feiert damit den siebten Sieg im siebten Ligaspiel und führt die Tabelle weiterhin mit dem Punktemaximum an. Sevilla liegt nach der Niederlage auf Rang fünf.

red,20.09.2026, 09:27
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