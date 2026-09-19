i JJ Gabriel hat auch die Aufmerksamkeit von Bayern München auf sich gezogen. Imago Images Er will weg von United Bayern an Wunderkind (15) dran? Das sagt Boss Freund Gerade einmal 15 Jahre alt, doch halb Europa jagt Top-Talent JJ Gabriel. Der Nachwuchs-Kicker will Manchester United offenbar verlassen. Von Sport Heute 19.09.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern München soll eines der größten Talente von Manchester United ins Visier genommen haben. Sportdirektor Christoph Freund wurde jetzt auf den erst 15-jährigen JJ Gabriel angesprochen – und verzichtete dabei auf ein Dementi. "Wir kennen den Spieler, er ist ein außergewöhnliches Talent", sagte der Österreicher am Donnerstag.

Mehr wollte Freund allerdings nicht verraten. "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen." Laut "The Athletic" zählt Bayern neben Real Madrid und dem FC Barcelona zu den Interessenten. Auch Manchester City und Chelsea sollen die Situation beobachten.

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Wirbel um möglichen United-Abgang

Der Grund für das Gedränge: Gabriel will Manchester United offenbar überraschend verlassen. Laut englischen Medien informierte das Supertalent die "Red Devils" am Dienstag über seinen Wechselwunsch und soll sogar um die Auflösung seines Vertrags gebeten haben. In diesem Fall könnte er ohne Ablöse zu haben sein.

Besonders brisant: Erst wenige Tage zuvor hatte Gabriel bei seinem Debüt in der UEFA Youth League gegen Sabah FK einen Hattrick beim 5:0-Sieg erzielt. Der Angreifer trägt bereits den Spitznamen "Kid Messi", wurde mit 14 Jahren in die U18 hochgezogen und erzielte in der vergangenen Saison 26 Tore in 29 Partien.

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Noch im vergangenen Sommer hatte Gabriel die Möglichkeit, zu Manchester City zu wechseln, entschied sich aber nach Zusicherungen über seine Perspektive für einen Verbleib bei United. Nun deutet alles auf einen Sinneswandel hin.

Ob Bayern tatsächlich zuschlägt, bleibt offen. Freund betonte allerdings, dass sich am Münchner Nachwuchscampus zuletzt "viel" getan habe. "Mein Gefühl ist sehr gut", sagte der 49-Jährige. Bei einem Talent wie Gabriel dürfte die Konkurrenz jedenfalls groß sein.