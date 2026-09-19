i Dortmund-Ass Maxi Beier. IMAGO/HMB-Media Sieg in Stuttgart Nur Kurzeinsatz für Sabitzer – BVB bleibt makellos Viertes Spiel, vierter Sieg. Borussia Dortmund behielt mit einem 1:0-Erfolg im Bundesliga-Topspiel gegen Stuttgart die Weiße Weste an. Von Sport Heute 19.09.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den Siegtreffer beim Gastspiel in Stuttgart erzielte Maxi Beier in der 70. Minute. Er wurde von Jobe Bellingham mit einem Stanglpass ideal bedient, drückte den Ball dann aus fünf Metern über die Linie.

Damit holten die Schwarz-Gelben auch im vierten Spiel der deutschen Bundesliga-Saison den vierten Sieg und setzten sich damit wieder an die Tabellenspitze, zogen wieder an Bayern München vorbei. Und diesen Platz wird Schwarz-Gelb auch während der überlangen Länderspielpause nicht mehr hergeben. Die Elf von NIko Kovac hat zwölf Punkte auf dem Konto und damit zwei Zähler Vorsprung auf Bayern München.

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ÖFB-Ass Marcel Sabitzer, der im Nationalteam eine Pause einlegt und deshalb nicht von Teamchef Ralf Rangnick nominiert wurde, saß zu Beginn nur auf der Ersatzbank und kam erst in der 82. Spielminute für den Goldtorschützen Beier ins Spiel. ÖFB-Teamkicker Carney Chukwuemeka schmorte gar über 90 Minuten auf der BVB-Ersatzbank. Genauso wie Talent Yanik Spalt aufseiten der Stuttgarter.

'Die vierte Runde der deutschen Bundesliga wird am Sonntag abgeschlossen.