i ÖFB-Ass Marco Grüll netzt für Werder Bremen. Imago Images Denkwürdiges Comeback 3:2-Sieg! Grüll leitet mit Tor Bremen-Aufholjagd ein ÖFB-Star Marco Grüll kommt mit einem Erfolgserlebnis zum Nationalteam. Beim 3:2-Sieg von Werder Bremen gegen Augsburg traf der Offensivmann. Von Sport Heute 19.09.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Grüll stand beim Duell in der vierten Bundesliga-Runde genauso in der Bremen-Startelf wie Kapitän Marco Friedl, netzte in der 66. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer – sein zweiter Saisontreffer. Und der Startschuss für ein denkwürdiges Comeback der Bremer. Denn Niclas Füllkrug (86.) und Mitchell Weiser nach Grüll-Assist (90+3.) drehten die Partie zugunsten der Grün-Weißen. Zuvor hatten Robin Fellhauer (18.) und Calvin Brackelmann (58.) für die Augsburger getroffen. Bei denen stand ÖFB-Torjäger Michael Gregoritsch in der Startelf, musste in der 53. Minute aber vom Feld.

Für Augsburg bedeutet die verspielte 2:0-Führung die erste Saisonniederlage, der Gregoritsch-Klub bleibt bei sieben Zählern, während Bremen nun ebenso sieben Punkte auf dem Konto hat.

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Freiburg-2:2 gegen Hütter

Freiburg gab beim 2:2 gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt erstmals in der laufenden Saison Punkte ab, holte aber zweimal einen Rückstand auf. Younes Bnoutalib (10.) und Jonathan Burkardt (36.) trafen für die Hütter-Elf, ehe Derry Scherhant (34.) und Yuito Suzuki (48.) zweimal ausglichen. Bei den Gästen spielte ÖFB-Ass Philipp Lienhart in der Innenverteidigung durch.

Freiburg ist mit zehn Punkten gleichauf mit den Bayern, während die Eintracht auf dem neunten Tabellenplatz liegt.

Gladbach weiter in der Krise

Im Keller-Duell gegen Köln fuhr der HSV den ersten Saisonsieg ein – 2:1. Der Ex-Salzburger Nicolas Capaldo (44.) und Yussuf Poulsen (49.) erzielten die Tore für die Hamburger, während Ragnar Ache spät verkürzte (90.). Hamburg schob sich zumindest vorerst auf Rang 15 vor und gab die Rote Laterne an Borussia Mönchengladbach ab, während Köln Zwölfter bleibt.

Ein echtes Tor-Spektakel entschied Mainz mit den ÖFB-Legionären Phillipp Mwene und Stefan Posch bei Krisenklub Borussia Mönchengladbach (Kevin Stöger ab der 76. Minute) mit 4:3 für sich. Phillip Tietz (18.), Sheraldo Becker (45+1.), Eric Martel (78.) und Danny da Costa (89.) netzten für die Mainzer, Florian Neuhaus (11.), Isac Lidberg (59.) und Shuto Machino mit einem späten Elfmeter-Tor (90+5.) verkürzten. Gladbach ist als einziges Team punktelos und damit Letzter, Mainz nun Fünfter.

Die vierte Bundesliga-Runde wird am Sonntag abgeschlossen.