i Fußball-Star Granit Xhaka. IMAGO/Shutterstock Nationalteam-Kapitän Impf-Zertifikat von Star gefälscht? Es wird ermittelt Fußball-Star Granit Xhaka steht im Fokus von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Luzern. Es geht um den Verdacht der Impfzertifikatsfälschung. Von Sport Heute 19.09.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unangenehme Nachrichten für Granit Xhaka. Gegen den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft ermittelt die Staatsanwaltschaft Luzern. Im Zentrum stehen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfzertifikate. Der 33-Jährige spielt aktuell in der Premier League bei Sunderland und ist dort Teamkollege des ÖFB-Stars Kevin Danso.

Die Behörden prüfen, ob im Zusammenhang mit Corona-Zertifikaten ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Konkret geht es um den möglichen Verdacht der Erschleichung einer falschen Beurkundung beziehungsweise Urkundenfälschung. Für Xhaka gilt die Unschuldsvermutung.

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Zertifikat ohne Impfungen?

Laut Schweizer "Blick" soll der Fußball-Star eine Impfbestätigung erhalten haben, ohne die entsprechende Impfung bekommen zu haben. Xhakas Seite widerspricht dieser Darstellung.

Sein Sprecher Andreas Bantel erklärt, dass eine Bestätigung der behandelnden Ärztin vorliege. Demnach sei Xhaka am 25. Jänner und am 8. November 2022 gegen Covid geimpft worden.

Der Schweizer Kapitän stehe den Behörden "uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung". Wegen des laufenden Verfahrens will sich Xhaka zunächst gegenüber der Staatsanwaltschaft zu den Details äußern, bevor er öffentlich weiter Stellung nimmt.