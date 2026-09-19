i Alexander Prass spielt am Samstag für Hoffenheim II. GEPA pictures Ungewöhnlicher Schritt Vor Reise zu ÖFB-Team: Star kickt in 3. Liga Ein ungewöhnlicher Schritt von ÖFB-Teamspieler Alexander Prass. Vor der Reise zum Nationalteam kickt er in der 3. deutschen Liga. Von Sport Heute 19.09.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnliche Vorbereitung auf das Nationalteam! ÖFB-Legionär Alexander Prass läuft unmittelbar vor seiner Reise zur Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick in Deutschlands 3. Liga auf. Der 25-Jährige will nach seiner Verletzung unbedingt Spielpraxis sammeln.

Prass hatte zuletzt mit Problemen im Adduktorenbereich zu kämpfen und verpasste dadurch den Saisonstart bei Hoffenheim. Beim 0:2 in der Europa League gegen OFI Kreta stand der ÖFB-Legionär zwar wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

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Damit Prass nicht ohne Spielminuten zum ÖFB-Team reist, verzichtet er nun auf das Bundesliga-Gastspiel der Hoffenheimer in Paderborn. Stattdessen läuft er am Samstag für Hoffenheims zweite Mannschaft in der 3. Liga gegen den SV Meppen auf – und das auf eigenen Wunsch, wie der "Kicker" berichtet. Tatsächlich steht er im linken Mittelfeld in der Startelf.

Rangnick hat Prass für den anstehenden Nations-League-Lehrgang einberufen. Es stehen vier Spiele gegen Israel, den Kosovo und Irland auf dem Programm. Nach seinen Adduktorenproblemen soll er sich nun über die zweite Mannschaft wieder an die Belastung herantasten.