i Christopher Trimmel hatte mit Luiz Diaz alle Hände voll zu tun. IMAGO/Michael Weber Akut abstiegsgefährdet ÖFB-Star nach Bayern-Klatsche: "Müssen damit beginnen" Ein Punkt aus vier Spielen, dazu eine 0:7-Klatsche gegen die Bayern. Union-Kapitän Christopher Trimmel schlägt nach dem Fehlstart Alarm. Von Sport Heute 19.09.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Union Berlin wird die Lage schon früh in der Saison ungemütlich. Nach vier Spieltagen halten die "Eisernen" bei gerade einmal einem Punkt und stecken damit tief im Tabellenkeller. Nur Borussia Mönchengladbach und der HSV, die noch gar nicht anschreiben konnten, sind schlechter gestartet.

Ausgerechnet in dieser schwierigen Situation setzte es jetzt auch noch eine historische Abreibung. Beim FC Bayern ging Union mit 0:7 unter. Der Klub nahm das Debakel in den sozialen Medien noch mit Galgenhumor und schrieb: "Zahnarztbesuch für diese Saison abgehakt". Kapitän Christopher Trimmel war danach deutlich weniger zum Scherzen zumute.

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"Müssen auch damit beginnen"

"Es ist schwierig, aber trotzdem musst du positiv bleiben", sagt der 39-jährige Ex-ÖFB-Teamspieler. Viel Zeit, um sich von der Klatsche zu erholen, bleibt Union nicht.

Vor allem der Blick auf die Konkurrenz bereitet Trimmel Sorgen. "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in der Saison von Beginn weg richtig zur Sache geht. Jeder sammelt sofort Punkte, und wir müssen auch damit beginnen."

Der Österreicher weiß, dass es aktuell nicht nur an den Ergebnissen hapert. Union sucht nach vier Runden noch nach der nötigen Stabilität. "Wir sind noch nicht gefestigt, das muss man so ehrlich sagen. Wir sind noch in der Findungsphase", erklärt Trimmel. In dieser Verfassung sei gegen die Bayern nichts zu holen gewesen.

Jetzt wartet Aufsteiger Elversberg

Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg gibt es gegen Aufsteiger Elversberg. Spätestens dort sollen dringend Punkte her, damit Union den Anschluss nicht schon zu Saisonbeginn verliert.