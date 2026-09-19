i Sandro Mazzola IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Vorbild von Javier Zanetti 556 Spiele für Inter – Fußball-Legende verstorben Italiens Fußball verliert eine seiner ganz großen Persönlichkeiten. Inter-Ikone Sandro Mazzola ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Von Sport Heute 19.09.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Leben im Zeichen von Schwarz und Blau ist zu Ende gegangen. Sandro Mazzola, einer der prägendsten Spieler in der Geschichte von Inter Mailand und des italienischen Fußballs, ist mit 83 Jahren verstorben. Sein langjähriger Klub gab die traurige Nachricht in der Nacht bekannt.

"Der FC Internazionale Milano, sein Präsident Giuseppe Marotta, Vizepräsident Javier Zanetti, Cheftrainer Cristian Chivu und sein Trainerstab, die Spieler und alle bei Inter trauern mit tiefem Schmerz um Sandro Mazzola, einer Legende des Nerazzurri- und Weltfußballs, und umarmen seine Familie in ihrer Erinnerung", teilte Inter mit.

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Mazzolas Name ist untrennbar mit den Nerazzurri verbunden. Von 1960 bis 1977 trug der Offensivstar das Inter-Trikot, absolvierte 566 Spiele und erzielte dabei 162 Tore.

Große Erfolge mit Inter und Italien

Mit den Mailändern feierte Mazzola eine goldene Ära. Viermal wurde er italienischer Meister, zweimal gewann er den Europapokal der Landesmeister und ebenfalls zweimal den Weltpokal.

Auch mit der italienischen Nationalmannschaft schrieb er Geschichte. Mazzola wurde Europameister und erreichte mit der Squadra Azzurra außerdem ein WM-Finale.

Seine Familiengeschichte war ebenfalls eng mit dem italienischen Fußball verbunden. Sandro war der älteste Sohn von Valentino Mazzola, der zwölf Länderspiele für Italien absolvierte. Sein Vater kam 1949 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sandro war damals erst sechs Jahre alt.

Inter nimmt emotional Abschied

Entsprechend groß ist die Trauer bei seinem Herzensklub. "Wie schwer ist es doch, die richtigen Worte zu finden, um sich von jemandem zu verabschieden, der wahrhaft Geschichte geschrieben und einen bleibenden und beispiellosen Eindruck hinterlassen hat", schreibt Inter.

Der Klub würdigt seinen früheren Star weiter: "Sandro Mazzola war einer der größten Fußballer aller Zeiten. Nicht nur in der Geschichte von Inter Mailand. Er besaß sein ganzes Leben lang nur ein Trikot und einen Traum."

Auch Inter-Legende Javier Zanetti verabschiedete sich mit emotionalen Worten: "Du warst und bleibst eine Legende. Ein Gentleman, ein Vorbild, ein Champion auf dem Platz und im Leben. Ein Symbol für Inter und den italienischen Fußball weltweit, für Generationen und für immer."

Zanetti erinnerte zudem daran, welche persönliche Bedeutung Mazzola für ihn hatte: "Du warst einer derjenigen, die mich nach Mailand brachten, ein Geschenk, für das ich ewig dankbar sein werde. Ruhe in Frieden, Sandro."