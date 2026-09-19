i Die Wiener Austria jubelte zuletzt gegen Austria Lustenau. GEPA pictures Nach spätem Sieg Austria beschwört vor GAK-Duell "Mentalität im Team" Die Wiener Austria hat einen extrem wichtigen Sieg gegen Austria Lustenau geholt. Der GAK soll nun mit viel Mentalität ebenso geschlagen werden. Von Sport Heute 19.09.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria will mit Rückenwind in die lange Liga-Pause gehen. Nach dem späten 2:1-Heimsieg gegen Austria Lustenau gastieren die Veilchen am Samstag (19.30 Uhr) beim GAK. Mit den drei Punkten am vergangenen Wochenende verließ die Austria das Tabellenende. "Vor der langen Pause wollen wir unbedingt ein positives Ergebnis holen", gibt Trainer Stephan Helm die Richtung vor.

Besonders zufrieden war Helm damit, wie der Sieg zustande kam. Die eingewechselten Stürmer Julian Hettwer und Kelvin Boateng erzielten beide Treffer, Boateng bereitete zudem den Ausgleich vor. "Das zeigt auch eine gesunde Mentalität innerhalb der Mannschaft", lobt Helm. Gleichzeitig drängten sich damit weitere Spieler für einen Platz in der Startelf auf.

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Konkurrenzkampf groß

Ohnehin steigt der Konkurrenzkampf bei den Veilchen. Nach den englischen Wochen zu Saisonbeginn bleibt nun mehr Zeit zwischen den Spielen. "Jetzt arbeitet der gesamte Kader die ganze Woche darauf hin, am Wochenende die bestmöglichen 90 Minuten zu absolvieren", erklärt Helm. Mehrere Spieler hätten in den ersten Saisonmonaten wichtige Erfahrungen gesammelt und kämpfen nun um ihre Einsatzzeiten.

Die größten Austria-Spieler aller Zeiten i ?

Einfach wird die Aufgabe in Graz nicht. Der GAK ist seit der Übernahme durch Gerald Scheiblehner ungeschlagen. Nach einem 0:0 gegen den WAC und einem 2:0 im ÖFB-Cup gegen Kitzbühel folgte zuletzt ein 2:1 in Altach. "Wir müssen in allen Belangen an unser Maximum kommen, um das Spiel zu gewinnen", warnt Helm.

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Talent fällt aus

Personell muss die Austria auf Daniel Nnodim verzichten. Er fällt mit einer Knieprellung aus und soll während der Länderspielpause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Noah Botic wird bereits schrittweise ins Teamtraining integriert, auch bei Philipp Wiesinger soll es in den nächsten Wochen voran gehen.

Vor allem Botics Rückkehr könnte den Konkurrenzkampf weiter anheizen. "Er ist dann ja fast wie ein Neuzugang für uns", sagt Helm, mahnt nach dessen langer Verletzungspause aber zu Geduld. Nach dem GAK-Spiel hat die Austria zwei spielfreie Wochenenden, ehe es am 10. Oktober zu Hause gegen Sturm Graz weitergeht.