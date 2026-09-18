i Bayern-Star Harry Kane jubelt gegen Union Berlin. Reuters Denkwürdiger Sieg 100 Kane-Tore! Bayern nimmt Union Berlin auseinander Die Bayern jubeln. Deutschlands Meister gelang am Freitagabend ein 7:0-Torspektakel gegen Union Berlin. Im Mittelpunkt stand dabei Harry Kane. Von Sport Heute 18.09.2026, 22:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Star-Stürmer traf in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt zum 2:0 für die Bayern – ein Treffer, der Englands Nationalteam-Kapitän einen Rekord einbrachte. Denn für den Bayern-Torjäger war es der 100. Bundesliga-Treffer für die Bayern. Kane brauchte dafür lediglich 98 Spiele, die bisherige Bestmarke hatte Dieter Müller mit 129 Spielen gehalten. Und der England-Star legte in der 54. Minute den Treffer Nummer 101 nach, erzielte das zwischenzeitliche 4:0 für den deutschen Meister.

Jamal Musiala hatte den Münchner Torreigen bereits in der 18. Spielminute eröffnet. Superstar Michael Olise schnürte derweil sogar einen Dreierpack (43., 73., 76.) – der erste in seiner Karriere. Das zwischenzeitliche 5:0 hatte Neuzugang Ismael Saibarii in der 70. Minute erzielt.

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Mit dem deutlichen Sieg setzten sich die Bayern mit zehn Punkten zumindest vorerst wieder an die Tabellenspitze, können aber noch von Freiburg und Borussia Dortmund überholt werden.

Bei Deutschlands Rekordmeister fehlte ÖFB-Ass Konrad Laimer im Kader. Der 29-Jährige hatte sich im Training eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen und wird auch zumindest die ersten beiden ÖFB-Länderspiele gegen Israel (Donnerstag) und gegen den Kosovo (27. September) verpassen. Laimer könnte aber noch nachträglich zum ÖFB-Team stoßen.

Aufseiten der Unioner standen Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel (bis zur 71. Minute) im Kader.