StartseiteSportFussball
Schiedsrichter Harald Lechner bei der Stadiondurchsage.
Schiedsrichter Harald Lechner bei der Stadiondurchsage.
GEPA pictures
Strittige Szene

VAR-Premiere bei Rapid löst gellendes Pfeifkonzert aus

Beim Duell zwischen Rapid und der WSG Tirol ist es am Freitag erstmals zur neuen Stadion-Durchsage gekommen – samt gellendem Pfeifkonzert.
Sport Heute
Von Sport Heute
18.09.2026, 21:02
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Bundesliga hat einen weiteren Schritt in Richtung Transparenz des VAR gemacht. Künftig werden in den Stadien die Entscheidungen nach einer VAR-Überprüfung vom Schiedsrichter via Durchsage im Stadion kommuniziert, in ausgewählten Stadien ist dies ab sofort möglich. Und gleich beim ersten Spiel in Wien-Hütteldorf ist es zu dieser Durchsage gekommen.

ÖFB-Ärger um Schöller: Rapid-Coach stellt klar

Und die war dann auch gleich so richtig kontroversiell. Denn Schiedsrichter Harald Lechner hatte sich eine mögliche Elfmeterszene im Strafraum der Tiroler anschauen müssen. Petter Nosa Dahl hatte abgezogen, aus kurzer Distanz die leicht abgespreizte Hand von WSG-Verteidiger David Gugganig getroffen (61.).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Star verpasst ÖFB-Spiele, aber Hoffnung lebt weiter

Das Handspiel war klar, doch Lechner sah auch nach dem Studium der TV-Bilder kein strafbares Handspiel des Tirolers, keine elfmeterreife Szene. Das teilte Lechner danach auch – wie vorgesehen – via Stadionlautsprecher mit. "Nach Überprüfung der Bilder liegt kein strafbares Handspiel vor", sagte der Unparteiische – eine durchaus vertretbare Argumentation, aber auch knifflig zu entscheiden.

    Das gefiel dem Rapid-Anhang gar nicht. Es folgte ein gellendes Pfeifkonzert, wenig später dann auch üble Gesänge in Richtung des Schiedsrichters.

    Zum Zeitpunkt der umstrittenen Szene lag Rapid nach dem 1:0 durch einen Kopfball von Ercan Kara bereits mit 1:0 in Führung.

    red,Akt. 18.09.2026, 21:49, 18.09.2026, 21:02
    Mehr zum Thema
    RapidWSG TirolVARBundesliga

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    SchiedsrichterFussball
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote