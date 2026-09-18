i Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup. GEPA pictures Verletzt, aber einberufen ÖFB-Ärger um Schöller: Rapid-Coach stellt klar Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup hatte nach der Einberufung von Jakob Schöller gegen den ÖFB geschossen, erklärte nun, dass er nicht matchfit sei. Von Sport Heute 18.09.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid-Abwehrspieler Schöller wurde von Peter Perchtold in den Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft einberufen. Und das zum großen Unmut von Rapid-Trainer Hoff Thorup. Der hatte sein Unverständnis bereits in einer Medienrunde am Donnerstag ausgedrückt, aber auch direkt vor dem Bundesligaspiel gegen die WSG Tirol am Freitagabend erneut unterstrichen.

"Ich weiß, dass Markus Katzer mit ihnen gesprochen hat, weil das ein wichtiges Thema für uns ist, aber auch für sie", meinte der Däne gegenüber "Sky". Der 20-jährige Schöller hatte sich beim 8:0-Kantersieg der Hütteldorfer gegen den GAK am linken Oberschenkel verletzt, seither nicht mehr gespielt. Trotzdem steht er im ÖFB-Aufgebot.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rapids Transferfenster: Zu- und Abgänge i ?

"Es ist für uns kein Problem, wenn er hinfährt", stellte der Rapid-Trainer klar. "Es geht nur darum, dass er dem Plan folgt, den wir für ihn haben. Und diesem Plan zufolge wäre er nicht bereit, für die U21 zu spielen", sagte Hoff Thorup mit Blick auf die Rehabilitation des Innenverteidigers weiter, stellte deshalb die Einberufung Schöllers neuerlich infrage.

"Solange sie den Plan fortsetzen, wird es kein Problem sein – für uns nicht, für sie nicht und auch für ihn nicht", war der Rapid-Coach danach sichtlich um Beschwichtigung bemüht. Man müsse aber "auf ihn aufpassen", so Hoff Thorup, der klarstellte: "Wir werden da eine gute Lösung finden."