i Johannes Hoff Thorup GEPA pictures Rapid-Coach teilt aus "Macht keinen Sinn": Hoff Thorup sauer auf den ÖFB Johannes Hoff Thorup ist sauer auf den ÖFB. Besonders die Nominierung des angeschlagenen Jakob Schöller für das U21-Team sorgt für Unverständnis. Von Sport Heute 17.09.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup zeigt sich mit der jüngsten Kadernominierung für das österreichische U21-Nationalteam alles andere als zufrieden. Gleich fünf Spieler der Hütteldorfer wurden von Teamchef Peter Perchtold einberufen.

Eaden Roka, Jakob Schöller, Ensar Music, Nicolas Bajlicz und Nikolaus Wurmbrand stehen im Aufgebot. Besonders die Nominierung von Schöller sorgt bei Hoff Thorup allerdings für Unverständnis.

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Der 20-jährige Innenverteidiger kämpft derzeit mit Oberschenkelproblemen und absolvierte sein bislang letztes Spiel für Rapid bereits Mitte August. Aufgrund seiner Verletzungshistorie wollen die Wiener beim Youngster kein Risiko eingehen.

"Ich verstehe es nicht, es macht keinen Sinn", kritisiert Hoff Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol. Rapid habe den ÖFB sogar über den aktuellen Gesundheitszustand des Verteidigers informiert. Laut Hoff Thorup wurde dem Verband auch der Reha-Plan von Schöller übermittelt.

Für den Rapid-Coach steht deshalb fest, dass beim 20-Jährigen besondere Vorsicht geboten ist. Umso weniger kann der Däne nachvollziehen, warum Schöller trotz seiner aktuellen Probleme für das U21-Nationalteam nominiert wurde.