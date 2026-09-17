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Johannes Hoff Thorup
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Rapid-Coach teilt aus

"Macht keinen Sinn": Hoff Thorup sauer auf den ÖFB

Johannes Hoff Thorup ist sauer auf den ÖFB. Besonders die Nominierung des angeschlagenen Jakob Schöller für das U21-Team sorgt für Unverständnis.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 14:32
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Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup zeigt sich mit der jüngsten Kadernominierung für das österreichische U21-Nationalteam alles andere als zufrieden. Gleich fünf Spieler der Hütteldorfer wurden von Teamchef Peter Perchtold einberufen.

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Eaden Roka, Jakob Schöller, Ensar Music, Nicolas Bajlicz und Nikolaus Wurmbrand stehen im Aufgebot. Besonders die Nominierung von Schöller sorgt bei Hoff Thorup allerdings für Unverständnis.

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Der 20-jährige Innenverteidiger kämpft derzeit mit Oberschenkelproblemen und absolvierte sein bislang letztes Spiel für Rapid bereits Mitte August. Aufgrund seiner Verletzungshistorie wollen die Wiener beim Youngster kein Risiko eingehen.

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"Ich verstehe es nicht, es macht keinen Sinn", kritisiert Hoff Thorup auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol. Rapid habe den ÖFB sogar über den aktuellen Gesundheitszustand des Verteidigers informiert. Laut Hoff Thorup wurde dem Verband auch der Reha-Plan von Schöller übermittelt.

    Für den Rapid-Coach steht deshalb fest, dass beim 20-Jährigen besondere Vorsicht geboten ist. Umso weniger kann der Däne nachvollziehen, warum Schöller trotz seiner aktuellen Probleme für das U21-Nationalteam nominiert wurde.

    red,17.09.2026, 14:32
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