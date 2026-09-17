i Jürgen Klopp IMAGO/Schüler Bei Kaderpräsentation "Finde ich arm": Klopp rechnet nach Leaks mit Medien ab Schon vor seiner ersten Kaderbekanntgabe waren zahlreiche Namen durchgesickert. Jürgen Klopp reagiert auf die Leaks mit deutlichen Worten. Von Sport Heute 17.09.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp hat bei seiner ersten Kaderbekanntgabe als deutscher Bundestrainer gleich Kritik an den Medien geübt. Dem 59-Jährigen missfällt, dass bereits vor der offiziellen Präsentation zahlreiche Namen seines Aufgebots an die Öffentlichkeit gelangt waren.

In den vergangenen Tagen hatten deutsche Medien immer wieder über Spieler berichtet, die von Klopp nominiert werden sollen. Für besonderes Aufsehen sorgten dabei die Rückkehr von Ajax-Torhüter Marc-André ter Stegen sowie die überraschende Berufung von Elversberg-Profi Felix Keidel.

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Mit Keidel sprach Klopp sogar persönlich über den Wirbel rund um dessen vorzeitig bekannt gewordene Nominierung. "Ich habe gestern Abend nochmal mit Felix Keidel gesprochen und ihn gefragt, wie die letzten 16, 17 Stunden waren, nachdem das jemand geleakt hat", erzählt der Bundestrainer.

Grundsätzlich störe ihn nicht, dass Namen schon vor der offiziellen Bekanntgabe durchsickern. Mit den Verantwortlichen für die Leaks kann Klopp dennoch wenig anfangen. "Ich kann sagen, dass mir das wurscht ist, dass das frühzeitig rauskommt. Da habe ich gar kein Problem mit", erklärt er.

Dann wird der 59-Jährige deutlich: "Ich finde es nur ein bisschen arm, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass du Dinge früher raushaust, als man es eigentlich wissen müsste!"

Bei seiner Pressekonferenz richtete Klopp zudem einen Appell an die Medien. Besonders bei den zahlreichen jungen Spielern in seinem Aufgebot sieht er auch die Berichterstattung in der Verantwortung.

"Wir haben ein paar junge Leute draufgeschrieben, jetzt geht es schon auch darum, wie ihr damit umgeht", betont Klopp. "Wir können es ihnen schwerer und leichter machen!" Der neue Bundestrainer wünscht sich zum Start seiner Amtszeit damit auch einen entsprechenden Umgang mit seinen jungen Nationalspielern.