i Jürgen Klopp IMAGO/Sven Simon Zwei Kader nominiert 44 Spieler! Klopp überrascht mit XXL-Kader Jürgen Klopp beruft seinen ersten Kader als DFB-Coach ein und überrascht mit der Anzahl der Spieler. Von Sport Heute 17.09.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp sorgt bei seiner ersten Kadernominierung als deutscher Bundestrainer gleich für Aufsehen. Der 59-Jährige berief insgesamt 44 Spieler und teilte sein XXL-Aufgebot in zwei Gruppen auf.

Grund dafür ist der ungewöhnlich enge Spielplan der deutschen Nationalmannschaft. Innerhalb von nur zwei Wochen stehen gleich vier Länderspiele auf dem Programm. "Es geht vor allem darum, dass wir vier Spiele in zwei Wochen zu absolvieren haben, was sehr ungewöhnlich für die Nationalmannschaft ist", erklärt Klopp.

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Eine klare Hierarchie zwischen den beiden Gruppen soll es allerdings nicht geben. "Wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht", stellt der ehemalige Liverpool-Trainer klar. Der Anspruch sei bei allen Partien derselbe: "Wir wollen, und das ist ja, denke ich, im Fußball normal, alle vier Spiele gewinnen."

Bei der Zusammenstellung achtete Klopp vor allem auf die richtige Mischung. "Die Kader sind darauf ausgerichtet, dass es gut zusammenpasst von den Positionen her, von den Charakteren her, von der Anzahl der erfahrenen Spieler, von der Anzahl der jüngeren Spieler."

Der neue DFB-Coach möchte die kommenden Partien auch nutzen, um möglichst viele Akteure persönlich kennenzulernen und zu beobachten. Sein Ziel sei es, "so viele Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen".

Die Arbeit an seinem ersten Aufgebot habe Klopp jedenfalls genossen. "Gerade die Zusammenstellung hat Spaß gemacht. Das kann ich nicht anders sagen", erzählt der 59-Jährige. Dabei habe man sich bewusst auf die vorhandenen Möglichkeiten konzentriert: "Wir haben nicht geguckt, was wir nicht haben, sondern wir haben geguckt, was haben wir."