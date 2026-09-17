i Leo messi darf jubeln. IMAGO/Icon Sportswire Jetzt der Ballon d'Or? 100. Tor und 49. Titel – Messi begeistert in Miami Lionel Messi trifft zum 100. Mal für Inter Miami und darf sich über den nächsten Titel in seiner Trophäensammlung freuen. Von Sport Heute 17.09.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi sammelt weiter Titel und Rekorde. Der Superstar von Inter Miami gewann mit seinem Klub den Campeones Cup und holte damit bereits die 49. Trophäe seiner außergewöhnlichen Karriere.

Beim 2:0-Erfolg gegen Cruz Azul spielte Messi einmal mehr die Hauptrolle. Der 39-Jährige brachte Miami mit 1:0 in Führung und bereitete später auch den zweiten Treffer vor. Der Campeones Cup ist eine Art Supercup zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX.

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Für Messi hatte sein Treffer noch eine besondere Bedeutung: Es war bereits sein 100. Tor im Trikot von Inter Miami. Dafür benötigte der Argentinier wettbewerbsübergreifend 115 Pflichtspiele.

Gegen Cruz Azul schloss sich zudem ein Kreis. Ausgerechnet gegen die Mexikaner hatte Messi im Juli 2023 auch sein erstes Tor für Inter Miami erzielt.

Nach dem Triumph schwärmte Miamis Mitbesitzer David Beckham von seinem Superstar und sprach sich zugleich für eine weitere Auszeichnung Messis als Weltfußballer aus. "Wenn man ihn Sachen machen sieht wie heute Abend, wenn man sich die WM anschaut, die er gespielt hat, ist es kein Glück, dass er wieder für den Ballon d’Or in Betracht gezogen wird", erklärte der Engländer.

Besonders Messis Leistungen bei der WM beeindruckten Beckham. "Er war wahrscheinlich der beste Spieler dieses Turniers. Er ist 39 Jahre alt und so einen Einfluss zu haben auf jedes WM-Spiel, wie er das getan hat, das ist etwas Besonderes."

Für Beckham wäre eine weitere Auszeichnung deshalb verdient: "Er hat es sich verdient, für den Ballon d’Or in Betracht gezogen zu werden. Meiner Meinung nach sollte er gewinnen."

Für Messi ist es bereits der vierte Titel seit seinem Wechsel nach Miami. 2023 gewann er den Leagues Cup, ein Jahr später das Supporters’ Shield und 2025 folgte der Triumph im MLS Cup. Mit dem Campeones Cup kam nun Titel Nummer vier mit Inter Miami und insgesamt Trophäe Nummer 49 in seiner Karriere hinzu.