i Robert Zulj schmiedet neue Pläne. IMAGO/AAP "Träume wurden wahr" Nach zwei Runden! ÖFB-Stürmer verlässt Double-Gewinner Robert Zulj und Buriram United gehen getrennte Wege. Der Stürmer gewann mit den Thailändern das Double, die Zukunft ist offen. Von Sport Heute 16.09.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ein weiteres großartiges Kapitel geht zu Ende." Mit diesen Worten verabschiedete sich Robert Zulj am Mittwoch auf Instagram von den Buriram-Anhängern.

50 Mal lief der 34-Jährige für den Klub aus Thailand auf, dabei gelangen ihm 19 Tore und 14 Vorlagen. Zulj eroberte in der Vorsaison das "Double", wurde also Meister und Pokalsieger.

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"Träume wurden wahr. Das war definitiv das beste Jahr meiner Fußballkarriere", erklärte er bereits vor wenigen Wochen. Damals gab sein Bruder Peter Zulj, der ebenfalls für Buriram kickte, seinen Abgang bekannt.

Fakt ist: Zulj verlässt Buriram während der laufenden Saison. Zwei Liga-Runden sind bereits gespielt, der Österreicher stand in beiden Partien in der Startelf.

Für welchen Klub die Zulj-Brüder in Zukunft spielen, ist bisher nicht klar.