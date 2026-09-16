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Ronald Koeman und seine verstorbene Frau Bartina.
Ronald Koeman und seine verstorbene Frau Bartina.
IMAGO/Anadolu Agency
Mit 65 Jahren

Brustkrebs! Fußball-Legende Koeman trauert um Ehefrau

Traurige Nachrichten um Ronald Koeman. Der niederländische Fußball-Star und ehemalige Teamchef trauert um seine Ehefrau Bartina.
Sport Heute
Von Sport Heute
16.09.2026, 11:51
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Traurige Nachrichten um Ronald Koeman. Der niederländische Fußball-Star und ehemalige Teamchef trauert um seine Ehefrau Bartina, die im Alter von 65 Jahren nach langer Krebserkrankung verstorben ist.

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Koeman verabschiedete sich mit emotionalen Worten auf Instagram von seiner langjährigen Partnerin. "Mit tiefer Trauer, aber auch mit großem Stolz und Liebe verabschieden wir uns von meiner wunderschönen Frau, unserer geliebten Mutter und Oma", schrieb der 63-Jährige. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem sich das Ehepaar an den Händen hält.

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Bartina Koeman war erstmals 2010 an Brustkrebs erkrankt. Nach einer zunächst erfolgreichen Behandlung kehrte die Krankheit 2018 zurück. Es folgte ein jahrelanger Kampf gegen den Krebs, den sie nun im Alter von 65 Jahren verlor. Ronald und Bartina waren seit 1985 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder. Über Jahrzehnte begleitete sie ihren Mann durch dessen erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer.

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Auch Koemans Rücktritt als niederländischer Nationaltrainer nach der WM im vergangenen Sommer stand im Zusammenhang mit der Erkrankung seiner Frau. Der Niederländer wollte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

    Schon damals sprach Koeman emotional über die Unterstützung seiner Ehefrau: "Meine Frau Bartina hat mich trotz ihrer eigenen Krankheit jeden Tag unterstützt und ermutigt, meine Arbeit als Nationaltrainer zu Ende zu bringen. Dafür bin ich ihr dankbarer, als ich es jemals in Worte fassen könnte."

    red,16.09.2026, 11:51
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