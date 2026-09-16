i Raheem Sterling baute einen Unfall. Instagram/Imago Mehrjährige Haftstrafe droht Lachgas inhaliert – Ex-Kicker crasht mit Lamborghini Raheem Sterling hat seinen sündhaft teuren Lamborghini gecrasht, während er während der Fahrt Lachgas inhaliert hat. Von Sport Heute 16.09.2026, 08:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt droht Raheem Sterling richtig Ärger!

Der ehemalige Liverpool- und Manchester-City-Star baute mit seinem Lamborghini Urus im Mai einen Unfall, der für den Außenstürmer drastische Folgen haben könnte.

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Wie Bilder jetzt zeigen, inhalierte Sterling während der Fahrt Lachgas, danach setzte er seinen Luxus-SUV in eine Leitplanke. Jetzt muss sich Sterling vor Gericht verantworten. Ihm drohen aufgrund des Vorfalls bis zu zwei Jahre Haft.

Insgesamt wurden sechs Dosen Lachgas im Auto des 31-Jährigen gefunden. Augenzeugen zufolge soll er mit seinem Lamborghini unkontrolliert von rechts nach links über die Autobahn gefahren sein, ehe er den Unfall baute.

In seiner Karriere absolvierte Sterling 82 Spiele für England und gewann unter anderem viermal die Premier League mit Manchester City.