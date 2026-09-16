StartseiteSportFussball
Raheem Sterling baute einen Unfall.
Raheem Sterling baute einen Unfall.
Instagram/Imago
Mehrjährige Haftstrafe droht

Lachgas inhaliert – Ex-Kicker crasht mit Lamborghini

Raheem Sterling hat seinen sündhaft teuren Lamborghini gecrasht, während er während der Fahrt Lachgas inhaliert hat.
Sport Heute
Von Sport Heute
16.09.2026, 08:43
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Jetzt droht Raheem Sterling richtig Ärger!

Der ehemalige Liverpool- und Manchester-City-Star baute mit seinem Lamborghini Urus im Mai einen Unfall, der für den Außenstürmer drastische Folgen haben könnte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie Bilder jetzt zeigen, inhalierte Sterling während der Fahrt Lachgas, danach setzte er seinen Luxus-SUV in eine Leitplanke. Jetzt muss sich Sterling vor Gericht verantworten. Ihm drohen aufgrund des Vorfalls bis zu zwei Jahre Haft.

Insgesamt wurden sechs Dosen Lachgas im Auto des 31-Jährigen gefunden. Augenzeugen zufolge soll er mit seinem Lamborghini unkontrolliert von rechts nach links über die Autobahn gefahren sein, ehe er den Unfall baute.

    In seiner Karriere absolvierte Sterling 82 Spiele für England und gewann unter anderem viermal die Premier League mit Manchester City.

    red,16.09.2026, 08:43
    Mehr zum Thema
    LamborghiniLiverpoolFC LiverpoolPremier League

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Manchester CityVerkehrsunfall
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote