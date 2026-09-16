i Deutschlands Teamchef Jürgen Klopp. IMAGO/MIS Stürmer bleibt daheim Im Sommer lobte Klopp ihn noch, jetzt fehlt er im Kader Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag seinen ersten Kader als DFB-Coach, dabei fehlt ein ganz bekannter Name. Von Sport Heute 16.09.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp sorgt vor seiner nächsten Kadernominierung als deutscher Bundestrainer offenbar für eine Überraschung. Medienberichten zufolge plant der 59-Jährige für die kommende Länderspielphase ohne Stuttgart-Stürmer Deniz Undav.

Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll Klopp den 30-Jährigen bereits in einem persönlichen Gespräch darüber informiert haben, dass er diesmal nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wird.

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Undav zählt beim VfB Stuttgart zu den Führungsspielern, wartet in dieser Saison allerdings noch auf seinen ersten eigenen Treffer. Dafür bereitete der Angreifer wettbewerbsübergreifend bereits vier Tore vor.

Im DFB-Trikot kann Undav hingegen eine starke Bilanz vorweisen. In 13 Länderspielen erzielte der Stürmer neun Treffer und entwickelte sich dabei auch zum Publikumsliebling. Bei der WM im vergangenen Sommer traf Undav dreimal in der Gruppenphase jeweils nach seiner Einwechslung.

Noch vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hatte sich Klopp, damals noch nicht Bundestrainer, sogar für Undav in der deutschen Startelf ausgesprochen. Nun verzichtet er offenbar auf den Stuttgart-Star.

Stattdessen sollen mit Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt zwei Angreifer von Eintracht Frankfurt den Sprung in den Kader schaffen. Für Ebnoutalib wäre es die erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft. Der Stürmer wäre auch für Marokko spielberechtigt. Am Donnerstag wird Klopp seinen Kader offiziell bekannt geben.