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Jürgen Heil will auch gegen Rennes jubeln.
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Auftakt in Ligaphase

Euro-League-Hit! Dieser Sender zeigt Sturm gegen Rennes

Der SK Sturm eröffnet die neue Europa-League-Saison mit einem Heimspiel gegen den französischen Verein Rennes.
Sport Heute
Von Sport Heute
16.09.2026, 07:10
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Es geht wieder los!

Der Ball rollt wieder in der Europa League. Der Vizemeister SK Sturm eröffnet die internationale Saison mit einem Heimspiel gegen den französischen Klub Rennes. Im letzten Jahr schieden die "Blackies" in der Ligaphase aus, dieses Jahr möchten sie einen Schritt weiter gehen und sich für die K.-o.-Phase qualifizieren.

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Das Europa-League-Duell zwischen Sturm Graz und Stade Rennes wird live auf Canal+ übertragen. Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender die Partie auch im Stream an.

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Anpfiff in Graz ist um 21 Uhr, Canal+ startet bereits eine Stunde zuvor um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führt Elisabeth Gamauf, unterstützt wird sie von den Experten Florian Kainz und Johnny Ertl.

    Thomas Trukesitz kommentiert das Spiel, während Johannes Hofer als Fieldreporter direkt vor Ort in Graz im Einsatz ist.

    red,16.09.2026, 07:10
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