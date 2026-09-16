i Jürgen Heil will auch gegen Rennes jubeln. GEPA pictures Auftakt in Ligaphase Euro-League-Hit! Dieser Sender zeigt Sturm gegen Rennes Der SK Sturm eröffnet die neue Europa-League-Saison mit einem Heimspiel gegen den französischen Verein Rennes. Von Sport Heute 16.09.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es geht wieder los!

Der Ball rollt wieder in der Europa League. Der Vizemeister SK Sturm eröffnet die internationale Saison mit einem Heimspiel gegen den französischen Klub Rennes. Im letzten Jahr schieden die "Blackies" in der Ligaphase aus, dieses Jahr möchten sie einen Schritt weiter gehen und sich für die K.-o.-Phase qualifizieren.

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Das Europa-League-Duell zwischen Sturm Graz und Stade Rennes wird live auf Canal+ übertragen. Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender die Partie auch im Stream an.

Anpfiff in Graz ist um 21 Uhr, Canal+ startet bereits eine Stunde zuvor um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führt Elisabeth Gamauf, unterstützt wird sie von den Experten Florian Kainz und Johnny Ertl.

Thomas Trukesitz kommentiert das Spiel, während Johannes Hofer als Fieldreporter direkt vor Ort in Graz im Einsatz ist.