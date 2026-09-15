i Großer Jubel bei den Liverpool-Stars. IMAGO/Propaganda Photo Spurs in der Krise Szoboszlai-Zaubertor – Liverpool kickt Tottenham raus Liverpool steht im Achtelfinale des englischen Ligacups. Beim 3:1-Erfolg gegen Tottenham traf Ex-Bulle Dominik Szoboszlai äußerst sehenswert. Von Sport Heute 15.09.2026, 23:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liverpool steht nach einem 3:1-Heimsieg gegen Tottenham im Achtelfinale des Ligacups. Für den Schlusspunkt im Schlager sorgte der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai – mit einem echten Zaubertor in der Nachspielzeit.

Die "Reds" gingen in der 21. Minute durch Alexis Mac Allister in Führung. Nach der Pause erhöhte Cody Gakpo auf 2:0 (54.). Tottenham gab sich aber noch nicht geschlagen, Conor Gallagher brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 1:2 wieder heran.

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In der 91. Minute machte Szoboszlai schließlich alles klar. Der Ungar traf zum 3:1 und krönte den Liverpool-Erfolg mit einem sehenswerten Treffer, hämmerte den Ball volley aus gut 25 Metern in die Maschen. Für Tottenham Hotspur bedeutet das Aus den nächsten Rückschlag. Die Nordlondoner liegen in der Premier League sieglos mit zwei Pünktchen aus vier Spielen und ohne eigenen Treffer auf Rang 17.

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Fulham ohne Affengruber mit Zittersieg weiter

Hart kämpfen musste dagegen Fulham. Das Team von ÖFB-Legionär David Affengruber setzte sich bei Zweitligist West Ham United mit 3:2 durch. Affengruber saß über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Oscar Bobb erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor.

Keine Probleme hatte Arsenal. Der ungeschlagene Premier-League-Spitzenreiter fertigte Ipswich Town auswärts mit 4:1 ab. Max Dowman traf doppelt, ist nun der zweitjüngste Spieler eines Premier-League-Klubs, der auch einen Treffer im Ligacup erzielte. Außerdem waren Noni Madueke und Mikel Merino erfolgreich.