i Der Teamchef von Dominica ist händeringend auf der Suche nach einem neuen Torhüter. IMAGO/Eyepix Group Kurz vor Länderspielen Teamchef sucht neuen Torhüter über Social Media Einem Teamchef gehen die Tormänner aus. Deshalb greift er zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und sucht neue Kicker in sozialen Netzwerken. Von Sport Heute 16.09.2026, 07:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Spielersuche im internationalen Fußball. Dominicas Teamchef Justin Fevrier braucht dringend einen neuen Torhüter – und setzt bei der Suche auf die Hilfe des Internets. In den sozialen Netzwerken startete der ehemalige Nationalspieler einen öffentlichen Aufruf.

"Fußball-Twitter, ich brauche dringend Hilfe", schrieb Fevrier auf X. Wegen einer "unvorhergesehenen Verletzung" werde dringend Ersatz benötigt. Eine wichtige Voraussetzung gibt es: Der gesuchte Keeper muss dominikanische Eltern haben.

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Der Grund für die ungewöhnliche Aktion ist die angespannte Personalsituation vor vier Spielen in der Nations League des nord- und mittelamerikanischen Fußballverbandes CONCACAF. Mit Donte Newton und Dwight Eloi stehen Fevrier aktuell nur zwei Torhüter zur Verfügung. Gemeinsam bringen sie es auf gerade einmal ein Länderspiel – Eloi wartet sogar noch auf sein Debüt.

Bei seiner Suche blickt Fevrier auch nach England. Dominica, ein karibischer Inselstaat mit rund 65.000 Einwohnern, war früher britische Kolonie. Schon am 25. September wird es ernst: Dann wartet das Nations-League-Duell mit den Kaimaninseln. Danach geht es gegen Puerto Rico und zweimal gegen Guyana.