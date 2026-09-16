i Lionel Messi IMAGO/EPA Wende beim Superstar? Trotz Rücktritts: Messi wieder im Nationalteam dabei Lionel Messi wurde trotz seines angekündigten Rücktritts aus der argentinischen Nationalmannschaft wieder für diese nominiert. Von Sport Heute 16.09.2026, 07:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Wende bei Lionel Messi! Erst vor wenigen Wochen hatte der 39-Jährige seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft erklärt. Nun steht der Superstar plötzlich wieder im Kader der "Albiceleste".

Nationaltrainer Lionel Scaloni gab am Dienstagabend sein Aufgebot für die kommenden Freundschaftsspiele bekannt – und auch Messis Name findet sich darin. Der Grund: Der langjährige Kapitän soll noch einmal für Argentinien auflaufen und sein offizielles Abschiedsspiel bekommen.

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Eigentlich galt das verlorene WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) als Messis letzter Auftritt im Nationaltrikot. Ende August hatte er nach längerer Bedenkzeit seinen Rücktritt verkündet. "Nachdem seit dem Finale nun einige Zeit vergangen ist und ich lange darüber nachgedacht habe, möchte ich euch allen mitteilen, dass ich mich aus der Nationalmannschaft zurückziehe", erklärte Messi damals.

Ganz vorbei ist seine Zeit bei der "Albiceleste" aber noch nicht. Verbandspräsident Claudio Tapia bestätigte, dass Messi die Einladung für das Freundschaftsspiel gegen Benin am 6. Oktober in Buenos Aires angenommen habe. Der Superstar selbst äußerte sich zunächst nicht dazu.

Argentinien bestreitet zuvor noch zwei weitere Testspiele. Am 30. September trifft der Weltmeister von 2022 in Córdoba auf Bolivien, am 3. Oktober folgt in Buenos Aires die Partie gegen Burkina Faso.

Gegen Benin soll dann alles im Zeichen Messis stehen. Der 39-Jährige solle "den Abschied bekommen, den er wirklich verdient", erklärte Tapia in einem Video auf X.

Messi prägte die argentinische Nationalmannschaft über zwei Jahrzehnte und führte sie lange als Kapitän an. Der größte Moment folgte 2022, als er sich mit dem WM-Triumph in Katar seinen großen Traum erfüllte. In 207 Pflichtspielen erzielte der Offensivstar 125 Tore.

Schon in seiner Rücktrittserklärung hatte Messi emotional auf seine Zeit im Nationalteam zurückgeblickt: "Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch!"