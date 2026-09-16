i Cristiano Ronaldo geht auch noch mit 41 Jahren erfolgreich auf Torjagd. Imago Geheimnis gelüftet Ronaldo-Diät: Diese "Zutat" hält den Star so lange fit Cristiano Ronaldo geht mit 41 Jahren weiter erfolgreich auf Torjagd. Ein Erfolgsgeheimnis ist seine Ernährung. Ein Experte sagt jetzt Überraschendes. Von Sport Heute 16.09.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um Cristiano Ronaldos Ernährungsgewohnheiten ranken sich viele Mythen.

So soll Portugals Fußball-Gigant komplett auf Zucker und Mehr verzichten, keine Milchprodukte essen, auch keine verarbeiteten Lebensmittel und Fertiggerichte. Seine Mahlzeiten teilt er auf bis zu sechs kleinere Portionen am Tag auf.

Ganz so kompliziert und außergewöhnlich, wie man meinen mag, ist Ronaldos Diätplan aber dann doch nicht.

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Das Zauberwort ist Konstanz

Der Sport-Ernährungswissenschaftler Johnny Ondina kennt den Menüplan Ronaldos und verrät, welche besondere "Zutat" den fünffachen Weltfußballer so lange fit hält.

Die Basis bilden demnach natürliche Lebensmittel, die sich leicht auch zu Hause zubereiten lassen. Entscheidend dabei ist aber nicht ein spezielles Produkt, sondern die Konsequenz, mit der Ronaldo seine Ernährung verfolgt.

"Das Geheimnis von Cristiano Ronaldos Ernährung ist eine Zutat, die 90 Prozent der normalen Menschen oder Spitzensportler nicht haben, nämlich Konstanz", erklärte Ondina laut der spanischen Zeitung As.

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"Nach 15 Tagen Fasten ein Tor in das Kreuzeck"

Und Ronaldos beste "Zutat" beherzigt: seine Konstanz.

Es ist also keine Wunder-Diät, die Ronaldo in seiner bisherigen Karriere schon fast 1.000 Tore schießen ließ.

"Das Problem ist, dass es 18-Jährige gibt, die Himalaya-Salz kaufen oder in den sozialen Medien gelesen haben, dass sie nach 15 Tagen Fasten ein Tor in das Kreuzeck schießen werden, und so ist es natürlich nicht", erklärte Ernährungs-Guru Ondina.

Statt auf vermeintliche Wundermittel zu setzen, gehe es um eine langfristig ausgewogene Ernährung. Ondina empfiehlt dabei eine einfache Grundregel: "Wir sollten versuchen, uns anzueignen, dass man 95 Prozent des Tages gesund isst und die restlichen 5 Prozent anders gestaltet."