i CR7 erlebte einen schwachen abend. IMAGO/Sebastian Frej Bei 0:4-Blamage Schwalbenkönig Ronaldo! Superstar mit miserablem Abend Cristiano Ronaldo erlebte einen Abend zum Vergessen. Seine Mannschaft Al-Nassr verlor mit 0:4, und auch dem Portugiesen gelang relativ wenig. Von Sport Heute 16.09.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo erlebte mit Al-Nassr in der asiatischen Champions League einen Abend zum Vergessen. Der Klub des Portugiesen ging gegen Al-Ain mit 0:4 unter und auch der 41-Jährige sorgte mehrfach für Aufsehen.

Zunächst geriet Ronaldo mit einem Gegenspieler aneinander und traf diesen dabei mit dem Ellbogen. Später versuchte sich der Superstar an einem spektakulären Abschluss, verfehlte das Tor allerdings deutlich.

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Damit nicht genug: In der Schlussphase sorgte Ronaldo mit einer vermeintlichen Schwalbe erneut für Diskussionen.

In den sozialen Netzwerken musste der fünfmalige Weltfußballer anschließend viel Kritik einstecken. Einige User legten ihm sogar ein baldiges Karriereende nahe. "Verlasse den Fußball, bevor er dich verlässt", lautete etwa ein Kommentar nach dem enttäuschenden Auftritt.