i Vini Jr. und Kylian Mbappe. IMAGO/NurPhoto Nach Flüchtlings-Drama Brisant! Mbappe und Vini Jr verweigern Ceuta-Shirt Beim Auswärtsspiel gegen Elche liefen die Real-Madrid-Spieler mit Ceuta-Shirts ein, doch nicht alle Spieler waren damit einverstanden. Von Sport Heute 16.09.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid hat am Dienstag beim FC Elche einen späten 3:2-Sieg gefeiert. Carlos Espí erzielte erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Königlichen. Für Aufsehen sorgte allerdings bereits vor dem Anpfiff eine Aktion beider Mannschaften.

Die Spieler liefen mit T-Shirts auf, auf denen der Schriftzug "Wir alle sind Caballas" zu lesen war. Damit wollten die beiden Teams ihre Unterstützung für die spanische Exklave Ceuta ausdrücken.

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Ceuta war in den vergangenen Wochen immer wieder in den Schlagzeilen, nachdem Ende Juli Tausende Menschen versucht hatten, in die spanische Exklave an der nordafrikanischen Küste zu gelangen.

Bei drei Real-Stars fiel allerdings auf, dass sie die Botschaft nicht sichtbar präsentierten. Während Ibrahima Konaté das T-Shirt lediglich in der Hand hielt, zogen Kylian Mbappé und Vinicius Junior das Shirt nur über die Schultern.

Die Bilder sorgten anschließend in den spanischen Medien für Diskussionen. Teilweise wurde von den drei Spielern gefordert, ebenfalls öffentlich ihre Unterstützung für die Aktion zu zeigen. Real Madrid überließ seinen Spielern hingegen selbst die Entscheidung, wie sie mit der Aktion und der damit verbundenen Meinungsäußerung umgehen.