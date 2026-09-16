i Sportdirektor Christoph Freund bleibt den Bayern erhalten. IMAGO/Fussball-News Saarland Es ist fix Bayern trifft Entscheidung bei Sport-Boss Freund Jetzt ist die Tinte trocken. Deutschlands Rekordmeister Bayern München hält weiter an Sportdirektor Christoph Freund fest. Von Sport Heute 16.09.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der FC Bayern setzt weiter auf österreichisches Know-how. Der deutsche Rekordmeister hat den Vertrag mit Sportdirektor Christoph Freund vorzeitig verlängert. Der 49-Jährige bleibt den Münchnern bis mindestens 2029 erhalten.

"Christoph ist ein wertvoller Teil unseres Teams", erklärt Sportvorstand Max Eberl. Freund sei eine wichtige Ansprechperson im gesamten sportlichen Bereich – von der Profimannschaft bis zum Bayern-Campus. Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen lobt die "hervorragende Arbeit" des Österreichers.

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Freund wechselte im September 2023 nach München. Zuvor war er insgesamt 17 Jahre bei Red Bull Salzburg tätig und prägte den damaligen Serienmeister über viele Jahre als erfolgreicher Sportdirektor. Bei den Bayern feierte er seit seinem Wechsel zwei Meistertitel und einen Triumph im DFB-Pokal.

Besonders zufrieden sind die Münchner mit Freunds Zusammenarbeit mit Trainer Vincent Kompany und seiner Arbeit bei der Entwicklung von Talenten. Die Erwartungen, die man bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt habe, seien laut Dreesen "mehr als erfüllt" worden.

Auch Freund selbst freut sich über die langfristige Zukunft in München: "Wir haben uns zusammen auf eine spannende Reise aufgemacht, auf der wir uns noch viel vorgenommen haben." Sein Ziel sei klar: Bayern soll weiterhin "ganz, ganz oben" stehen.