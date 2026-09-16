i Konrad Laimer und Alphonso Davies. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Liebe statt Fußball Süßer Grund! Bayern-Star verzichtet auf Länderspiele Alphonso Davies fehlt Kanada bei den kommenden Länderspielen. Der Bayern-Star holt seine Flitterwochen nach. Von Sport Heute 16.09.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurioser Grund für die Nichtnominierung von Alphonso Davies! Der Bayern-Star wird Kanada bei den kommenden Länderspielen fehlen – allerdings nicht wegen einer Verletzung. Stattdessen bekommt der 25-Jährige Zeit für seine Flitterwochen.

Der kanadische Verband gab seinen Kader für die Spiele gegen Chile am 27. September, Peru am 3. Oktober und die USA am 7. Oktober bekannt. Kapitän Davies fehlt im Aufgebot. Als Grund nannte der Verband dessen Hochzeit und die anschließenden Flitterwochen.

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Nationaltrainer Jesse Marsch erklärte, dass Davies ursprünglich durchaus für die Länderspiele eingeplant gewesen sei. "Alphonso wollte hier sein, und wir wollten ihn bei diesem Lehrgang dabei haben", sagte der 52-Jährige.

Zwischenzeitlich stand sogar die Möglichkeit im Raum, dass Davies nur einen Teil des Lehrgangs verpasst und anschließend zur Nationalmannschaft stößt. Marsch entschied sich jedoch dagegen. Der Bayern-Star soll stattdessen die Zeit mit seiner Frau genießen und gleichzeitig weiter an seiner körperlichen Verfassung arbeiten.

"Ich hielt es jedoch für wichtig, dass er zunächst seine Flitterwochen genießen und gleichzeitig an seiner körperlichen Verfassung und Form arbeiten kann", erklärte Marsch. Davies spiele derzeit "großartig", wirke fit und fühle sich wohl. Kanada wolle sicherstellen, dass sein Kapitän für die wichtigen Aufgaben ab November sowie für den nächsten Zyklus vollständig bereit sei.

Hinter Davies liegen schwierige Monate. Anfang Mai hatte sich der Außenverteidiger erneut eine schwere Muskelverletzung zugezogen und fiel für den Rest der Bayern-Saison aus. Seine Teilnahme an der WM war zwischenzeitlich sogar fraglich.

Davies schaffte es zwar rechtzeitig in den kanadischen WM-Kader, kam aufgrund seiner Verletzungsprobleme allerdings nur einmal zum Einsatz. Beim 1:0 im Sechzehntelfinale gegen Südafrika wurde er für die letzten 15 Minuten eingewechselt.

Nach der WM verzichtete Davies weitgehend auf Urlaub und arbeitete in München an seiner Fitness. Das zahlte sich aus: Zum Saisonstart war der 25-Jährige wieder einsatzbereit und stand bislang in allen Bayern-Partien auf dem Platz.

Auch privat gab es im Sommer einen großen Moment. Ende Juli heiratete Davies seine Verlobte Sheyenne in der Nähe von Paris. Für die Flitterwochen blieb aufgrund der Saisonvorbereitung allerdings keine Zeit. Diese werden nun ausgerechnet während der Länderspielpause nachgeholt.