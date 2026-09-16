i Das TV-Bild fiel in Graz aus. GEPA pictures "Wir bedauern den Vorfall" Bundesliga äußert sich zum VAR-Chaos im Topspiel Ein TV-Ausfall sorgte beim Spiel zwischen Sturm Graz und dem LASK für mächtig Ärger. Jetzt gibt die Liga die Ursache für die Panne bekannt. Von Sport Heute 16.09.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Sturm Graz und dem LASK sorgte am vergangenen Wochenende ein TV-Ausfall in der Schlussphase für großen Ärger. Nun hat die Bundesliga die Ursache für die Panne bekannt gegeben.

Besonders bitter war der Ausfall für die Fans des LASK. Ausgerechnet in den entscheidenden Schlussminuten der Partie war das TV-Signal weg. Dabei sorgte eine Szene im Strafraum für Diskussionen, bei der die Linzer einen möglichen Elfmeter reklamierten.

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Nicht nur beim Tabellenführer aus Oberösterreich und dessen Anhängern war der Ärger groß. Auch zahlreiche Zuschauer vor den TV-Geräten bekamen die entscheidenden Szenen nicht zu sehen.

Jetzt äußerte sich die Bundesliga zu dem Vorfall. Demnach sorgte "ein technischer Defekt in der Stromversorgung des Übertragungswagens der Basissignal-Produktion" für den Bildausfall. Dadurch sei der Ü-Wagen vor Ort ohne Strom gewesen und die gesamte Produktionstechnik ausgefallen.

Die Verantwortung für die Panne lag laut Bundesliga nicht beim Rechteinhaber Sky. Der Fehler sei "ausschließlich aufseiten der von der Bundesliga beauftragten Basissignal-Produktion durch die Firma Uppercut" aufgetreten.

Die Liga bedauert den Vorfall und entschuldigte sich bei den Zuschauern für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Gemeinsam mit dem Produktionspartner werde der Ausfall nun technisch aufgearbeitet, damit sich ein derartiger Vorfall künftig nicht wiederholt.