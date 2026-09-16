i Der ehemalige ÖFB-Star Marko Arnautovic. IMAGO/Starsport "Ich werde..." Kein klares Arnautovic-Bekenntnis von Roter-Stern-Coach Ex-ÖFB-Star Marko Arnautovic hat es gerade schwer bei Roter Stern Belgrad. Vom Trainer gab es kein eindeutiges Bekenntnis zum Stürmer. Von Sport Heute 16.09.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es waren zuletzt unruhige Wochen für Marko Arnautovic in Serbiens Hauptstadt Belgrad. Nach dem Scheitern in der Champions-League-Quali und dem Aus im Play-off der Europa League – Serbiens Meister bleibt noch die Conference League als Trostpflaster übrig – wurde der Unmut über den 37-Jährigen immer größer.

Roter Stern hatte Arnautovic im Sommer 2025 geholt, dem Stürmer das höchste Gehalt der Klub-Geschichte gegeben – 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Alles mit der großen Bürde, dass Österreichs Rekord-Teamspieler die Serben in die Champions League schießen solle. Das gelang nicht. Vor einigen Wochen wurden deshalb Spekulationen über einen möglichen Arnautovic-Abgang laut. Sogar eine Auflösung des bis Juni laufenden Vertrags sei im Raum gestanden.

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Noch kein Liga-Tor

Mittlerweile sind all diese Spekulationen vom Tisch. Trotzdem gehört Österreichs Fußball-Star nicht zum Stammpersonal des neuen Trainers Albert Riera – auch wenn Arnautovic jüngst im Derby gegen Partizan Belgrad die Kapitänsschleife tragen dürfte. In der Liga ist Arnautovic jüngst nicht über vier Kurzeinsätze und insgesamt 75 Spielminuten hinausgekommen – dabei blieb er ohne Torerfolg.

Am Donnerstag (20 Uhr) steigt nun das Nachtragsspiel der fünften Liga-Runde gegen Zeleznicar Pancevo – eigentlich ein Arnautovic-Lieblingsgegner. In den zwei Duellen der letzten Saison gelangen Österreichs Rekord-Teamtorschützen ein Treffer und drei Assists. Deshalb wurde Coach Riera auch gefragt, ob Arnautovic denn eine Chance bekommen könnte.

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Eine Frage, auf die der so polarisierende Trainer keine Antwort geben konnte oder wollte. "Es ist gut zu wissen, dass er gegen diese Mannschaft Tore erzielt und gute Statistiken vorweisen kann. Aber ich kann keine Informationen preisgeben. Damit würde ich dem Gegner einen Vorteil verschaffen", meinte Riera, vermied ein Bekenntnis zum nach der WM zurückgetretenen ÖFB-Star.

"Ich nutze gerne den Überraschungseffekt. Ich werde die Spieler einsetzen, die wir brauchen, um zu gewinnen", so der Spanier weiter. Ob Arnautovic dazu zählt? Unklar. Am Donnerstagabend wird sich aber zeigen, ob Riera doch noch auf den 37-Jährigen baut oder nicht.