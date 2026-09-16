i ÖFB-Star Paul Wanner soll bei ganz großen Klubs auf dem Zettel stehen. GEPA pictures Wechsel im Winter? Top-Klubs haben ÖFB-Star ganz oben auf dem Zettel Er gilt als große Zukunftshoffnung im österreichischen Fußball: Paul Wanner. Der ÖFB-Teamspieler soll bei vier Topklubs auf der Liste stehen. Von Sport Heute 16.09.2026, 21:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paul Wanner hat sich offenbar in die Notizbücher der ganz großen Klubs gespielt. Der gebürtige Vorarlberger soll mit seinen Leistungen das Interesse von Liverpool, Manchester City und Real Madrid geweckt haben.

Wie Transferjournalist Ekrem Konur berichtet, beschäftigen sich die drei europäischen Schwergewichte mit Wanner. Demnach könnte sogar bereits ein Wechsel im Winter zum Thema werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Ex-Klub Bayern dran?

Doch auch sein ehemaliger Klub Bayern München soll die Entwicklung des Linksfußes genau verfolgen. Besonders brisant: Der deutsche Rekordmeister soll für seinen früheren Nachwuchsspieler eine Rückkaufklausel besitzen und könnte damit bei einem möglichen Transfer selbst wieder ins Rennen einsteigen.

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Wanners aktueller Klub PSV Eindhoven hat den ÖFB-Star langfristig bis 2030 gebunden. Billig wäre ein Wechsel daher nicht: Die Niederländer sollen bei einem Verkauf eine Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro anpeilen.

Damit könnte um Wanner schon im Winter ein echtes Transfer-Wettrennen entstehen. Und vier Großklubs sollen mitmischen.