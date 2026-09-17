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Pariasek (l.) hätte gerne Messi vor dem Mikrofon.
Pariasek (l.) hätte gerne Messi vor dem Mikrofon.
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Antwort überrascht

ORF-Star Pariasek verrät, was er Messi fragen würde

Rainer Pariasek hatte zahlreiche Sport-Stars vor dem Mikrofon. Lionel Messi ist ihm entwischt. Dabei hätte der ORF-Mann zwei Fragen an den GOAT.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 08:29
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Seit 30 Jahren glänzt Rainer Pariasek als Sport-Journalist im ORF, begleitete zahlreiche Ski-Events, Olympische Spiele und Fußball-Großveranstaltungen. Im Sommer berichtete der Wiener live aus den USA von der WM, unter anderem von der Partie Österreich gegen Argentinien.

ÖFB-Kicker spielten bei der WM 11,5 Millionen Euro ein

Das Match ging mit 0:2 verloren, Lionel Messi schnürte einen Doppelpack. Nach der Partie hoffte Pariasek auf ein Flash-Interview mit dem Superstar. "Doch er hat uns nur gewunken", grinst der 62-Jährige im Podcast von "Max Fahler".

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    Der Host will vom ORF-Anchorman wissen, welche zwei Fragen er ihm stellen würde, hätte er die Gelegenheit dazu. Die Antwort überrascht.

    Pariasek würde interessieren, "was ihn nach wie vor in einem Alter, in dem er alles gewonnen hat, antreibt. Warum er sich die ganzen Trainings, Besprechungen und Behandlungen noch antut."

    Die zweite Frage betrifft die WM. "Ob es notwendig war, dass Argentinien im Semifinale gegen England diese Aggressionen reinbringt. Dann auch im Finale, womit sie es zerstört haben. Ob ihm das getaugt und gefallen hat."

    Die Antworten wird Pariasek wohl nie erfahren. Messi hat seine Nationalteam-Karriere mittlerweile beendet, spielt "nur" noch für Inter Miami.

    red,17.09.2026, 08:29
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