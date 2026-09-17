i Red Bull Salzburg . GEPA pictures Europa-League-Auftakt Im Free-TV! Diese Sender zeigen Salzburg gegen Sofia Red Bull Salzburg startet gegen Levski Sofia in die Europa-League-Saison. Fans können das Spiel in Österreich im Free-TV verfolgen. Von Sport Heute 17.09.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red Bull Salzburg startet am Donnerstag in die Ligaphase der Europa League. Zum Auftakt gastieren die "Bullen" beim bulgarischen Meister Levski Sofia. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Die Salzburger reisen mit viel Selbstvertrauen nach Bulgarien. Unter Trainer Danny Röhl ist der österreichische Vizemeister in dieser Saison noch ungeschlagen und möchte diese Serie nun auch auf internationaler Bühne fortsetzen.

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Die Generalprobe verlief allerdings nicht ganz nach Wunsch. Trotz deutlicher Überlegenheit musste sich Salzburg am vergangenen Freitag in Ried mit einem 1:1 begnügen. Röhl zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch zufrieden.

"Jeder hat eine Mannschaft mit klarer Idee gesehen, die ihre Spielweise hervorragend umsetzt. Ankreiden müssen wir uns nur, dass wir erst spät das Tor gemacht haben. Wir hatten Chancen für zwei oder drei Spiele", erklärte der Salzburg-Coach nach der Partie.

Auch Levski Sofia kam am vergangenen Wochenende nicht über ein Unentschieden hinaus. Beim Botev Vraza gab es ein torloses 0:0. In der heimischen Liga läuft es für den bulgarischen Meister dennoch hervorragend: Nach neun Runden führt Levski mit 25 Punkten die Tabelle an.

Fans können Salzburgs Europa-League-Auftakt gleich bei zwei Sendern live verfolgen. Die Partie gegen Levski Sofia wird sowohl auf Sky Sport Austria 2 als auch auf ServusTV übertragen. Beide Anbieter zeigen das Spiel zudem im Livestream. Anpfiff in Sofia ist um 18.45 Uhr.