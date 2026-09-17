i Leandro Paredes Imago/Screenshot Er lernt es einfach nicht WM-Prügler teilt zuerst aus und läuft dann weg Leandro Paredes hat beim Spiel seiner Boca Juniors gegen Sao Paulo wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Von Sport Heute 17.09.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen nach dem Viertelfinale der Copa Sudamericana! Nach dem Aus gegen die Boca Juniors gingen mehrere Spieler des FC São Paulo auf Leandro Paredes los. Der Argentinier hatte während der Partie immer wieder für Provokationen gesorgt.

Paredes fiel am Mittwochabend mehrfach mit Sticheleien gegen seine Gegenspieler auf. Nachdem der 32-Jährige São-Paulo-Profi Djhordney Ferreira eine mitgegeben hatte, eskalierte die Situation nach dem Schlusspfiff endgültig.

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Mehrere Spieler der Brasilianer stürmten auf Paredes zu und wollten sich den Boca-Star vorknöpfen. Seine Teamkollegen mussten eingreifen und den argentinischen Mittelfeldspieler vor den aufgebrachten Gegnern schützen.

Der Frust bei São Paulo saß tief. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel kamen die Brasilianer im Rückspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Damit zog Boca Juniors ins Halbfinale der Copa Sudamericana ein.

Für Paredes ist es nicht der erste Eklat in diesem Jahr. Bereits nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien hatte der Argentinier für Negativschlagzeilen gesorgt. Damals attackierte er zunächst Eric García und anschließend dessen spanischen Teamkollegen Gavi.

Die Konsequenzen waren empfindlich: Paredes wurde für zehn Länderspiele gesperrt und zusätzlich mit einer Geldstrafe von rund 90.000 US-Dollar belegt. Nun sorgte der Boca-Star auch auf Klubebene erneut für Aufsehen.