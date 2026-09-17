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Fußball-Gigant Cristiano Ronaldo.
Fußball-Gigant Cristiano Ronaldo.
Reuters
"Er hat nichts getan?"

Kann er es noch? Trainer spricht über Ronaldo

Al-Nassr verliert mit 0:4 gegen Al-Ain und danach steht Superstar Cristiano Ronaldo in der Kritik. Sein Trainer verteidigt ihn nach der Klatsche.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 09:51
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Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr einen Fehlstart in die AFC Champions League hingelegt. Zum Auftakt kassierte der saudische Klub eine deutliche 0:4-Pleite bei Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ronaldo fordert nach Fan-Eklat lebenslange Sperren

Bei den Gastgebern stand auch Valentino Lazaro im Mittelpunkt. Der Österreicher absolvierte die gesamte Partie für Al-Ain, sein Landsmann Adis Jasic wurde in der 90. Minute eingewechselt.

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Nach der deutlichen Niederlage geriet vor allem Ronaldo ins Visier der Kritiker. Auf der Pressekonferenz stellte ein saudischer Journalist sogar die Frage, ob der 41-jährige Superstar seiner Mannschaft überhaupt noch weiterhelfen könne.

Schwalbenkönig Ronaldo! Superstar mit miserablem Abend

Al-Nassr-Trainer Ange Postecoglou stellte sich daraufhin demonstrativ vor seinen Spieler. "Cristiano hat bereits drei Tore erzielt. Er hatte nur eine eingeschränkte Vorbereitung. Hier geht es nicht um die Spieler; sie geben alles und haben einen großartigen Charakter. Die Verantwortung liegt bei mir", erklärte der Coach.

    Doch der Journalist ließ nicht locker und entgegnete, Ronaldo habe in den vergangenen drei Spielen nichts gezeigt. Das brachte Postecoglou auf die Palme. "Er hat nichts getan? Du siehst dir ein anderes Spiel an als ich", reagierte der Al-Nassr-Trainer verärgert und verteidigte seinen Superstar erneut.

    red,17.09.2026, 09:51
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