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Markus Katzer
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Gerüchteküche brodelt

"Das kann ich..." – Geht Rapid-Boss Katzer zum ÖFB?

Nach dem Aus von Peter Schöttel beim ÖFB wurde auch Rapid-Sportdirektor Markus Katzer als möglicher Nachfolger gehandelt.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 11:23
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Markus Katzer wird als möglicher Kandidat für den vakanten Sportchef-Posten beim ÖFB gehandelt. Der Sport-Geschäftsführer von Rapid Wien erteilt einem möglichen Wechsel zum Verband nun allerdings eine klare Absage.

Nach der Trennung von Peter Schöttel ist die Position beim ÖFB neu zu besetzen. Die "Salzburger Nachrichten" hatten berichtet, dass Katzer Interesse an dem Job haben soll.

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Der 46-Jährige widerspricht dieser Darstellung nun entschieden. "Das kann ich zu 1000 Prozent dementieren, ist derzeit kein Thema für mich", stellt Katzer gegenüber der "Krone" klar.

    Demnach habe es bislang weder Gespräche mit dem ÖFB gegeben, noch sei Katzer vom Verband kontaktiert worden. Der ehemalige Rapid-Spieler ist seit Jänner 2023 als Sportchef bei den Hütteldorfern tätig. Sein Vertrag bei Rapid läuft noch bis Ende 2027.

    red,Akt. 17.09.2026, 11:41, 17.09.2026, 11:23
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