i Sturm-Ass Axel Kayombo könnte doch noch wechseln. GEPA pictures Sport-Boss verrät Noch ein Abgang bei Sturm? Jetzt ist FIFA am Zug Das Transferfenster ist geschlossen, doch Sturm Graz könnte noch einen Spieler abgeben. Darüber muss nun allerdings die FIFA entscheiden. Von Sport Heute 17.09.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Transferfenster ist längst geschlossen – trotzdem könnte Sturm Graz noch einen Spieler verlieren. Axel Kayombo steht vor einem möglichen Wechsel in die Türkei. Ob der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen darf, entscheidet jetzt die FIFA.

Der 20-jährige Franzose soll beim türkischen Süper-Lig-Aufsteiger Amedspor auf dem Zettel stehen. Die Transferunterlagen wurden offenbar noch rechtzeitig vor Ende der Transferperiode ausgetauscht. Dabei sollen zwischen den beiden Klubs allerdings Fehler passiert sein. Deshalb liegt der Fall nun beim Weltverband.

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Doch noch der Kayombo-Abgang?

Das erklärt auch Kayombos überraschendes Fehlen beim 0:0 gegen Stade Rennes in der Europa League. Trotz der angespannten Personalsituation in der Offensive verzichteten die Steirer darauf, den Angreifer nachträglich für den internationalen Kader zu nominieren.

Geschäftsführer Michael Parensen erklärte bei "Canal+": "Da wird aktuell noch regulatorisch von der FIFA über einen Transfer entschieden, bei dem wir noch keine ganz klare Aussage haben." Sturm wollte den freien Kaderplatz deshalb vorsichtshalber nicht vergeben.

Sollte die FIFA grünes Licht geben, könnte Kayombo somit trotz des bereits geschlossenen Transferfensters noch in die Türkei wechseln. Fällt das Urteil anders aus, bleibt der Franzose in Graz. Sturm wartet damit auf die Entscheidung aus der FIFA-Zentrale.