i Der VAR wird angepasst. GEPA Besser nachvollziehbar? Nach Topspiel-Chaos: Bundesliga führt VAR-Neuerung ein Die Bundesliga will für mehr Transparenz beim VAR sorgen. Ab der kommenden Runde werden Schiedsrichter ihre Entscheidungen im Stadion erklären. Von Sport Heute 17.09.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesliga macht beim Thema Video-Schiedsrichter den nächsten Schritt. Ab der kommenden Runde sollen VAR-Entscheidungen für die Fans im Stadion transparenter und besser nachvollziehbar werden.

Erstmals werden Schiedsrichter ihre Entscheidungen nach einem VAR-Eingriff über die Stadion-Lautsprecher erklären. Zusätzlich werden Bilder aus der VAR-Zentrale auf den Videowalls der Stadien gezeigt.

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Zum Einsatz kommt die Neuerung an diesem Wochenende zunächst bei drei Partien: Rapid gegen die WSG Tirol, GAK gegen Austria Wien und Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz. Nach der Länderspielpause sollen ab der achten Runde auch die Stadien des LASK und der Austria technisch bereit sein. Die restlichen Bundesliga-Stadien sollen schrittweise bis Ende Oktober folgen.

Konkret wird der Schiedsrichter nach einem On-Field-Review seine Entscheidung über das Headset sowohl im Stadion als auch für die TV-Zuschauer verkünden. Gleichzeitig sind die entsprechenden Bilder aus der VAR-Zentrale am ÖFB-Campus – ähnlich wie bei der Fernsehübertragung auf den Videowalls zu sehen.

Eine Durchsage gibt es nach jedem On-Field-Review. Anders verhält es sich bei faktischen Entscheidungen, beispielsweise bei Abseits oder der Frage, ob ein Vergehen innerhalb oder außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. In diesen Fällen wird die Entscheidung nur dann über die Lautsprecher erklärt, wenn der VAR die ursprüngliche Entscheidung des Schiedsrichters korrigiert.