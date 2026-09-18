i Ralf Rangnick GEPA pictures Sorge bei Rangnick Star verpasst ÖFB-Spiele, aber Hoffnung lebt weiter Österreichs Nationalteam muss auf den nächsten wichtigen Leistungsträger verzichten. Konrad Laimer verpasst zumindest die ersten zwei Spiele. Von Sport Heute 18.09.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für das österreichische Nationalteam! Konrad Laimer fällt für die ersten beiden Spiele der neuen Nations-League-Saison aus. Der Bayern-Legionär kann gegen Israel und den Kosovo nicht mithelfen.

Wie der FC Bayern mitteilte, hat sich der 29-Jährige eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Damit verpasst Laimer das Duell mit Israel am 24. September in Linz sowie das erste Spiel gegen den Kosovo am 27. September in Wien.

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Ganz abgeschrieben ist der ÖFB-Star für diesen Lehrgang allerdings noch nicht. Eine spätere Anreise zum Nationalteam ist möglich. Laimer könnte für die beiden anschließenden Auswärtspartien wieder zur Mannschaft stoßen. Österreichs Nationalteam trifft am 1. Oktober auf Irland, drei Tage später wartet erneut der Kosovo. Ob Laimer für diese Spiele rechtzeitig fit wird und tatsächlich zum ÖFB-Team reist, ist derzeit noch offen.

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Auch eine mögliche Nachnominierung für die ersten beiden Partien ist noch nicht geklärt. Darüber will der ÖFB am Sonntag entscheiden.

Nach dem Rücktritt von Marko Arnautovic, der Nationalteam-Pause von Marcel Sabitzer und der Nichtnominierung des nach wie vor vereinslosen Teamkapitäns David Alaba fehlt mit Laimer damit vorerst ein weiterer Leistungsträger.