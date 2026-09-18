i Fußball-Star Cristiano Ronaldo. IMAGO/VCG "Das ist irrelevant" Coach macht deutliche Ansage an Star Ronaldo Cristiano Ronaldo hat doch noch nicht genug, der Star-Spieler steht wieder in Portugals Nationalteam. Allerdings machte sein Trainer eine Ansage. Von Sport Heute 18.09.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo macht weiter! Die Zukunft des 41-Jährigen im portugiesischen Nationalteam ist vorerst geklärt. Teamchef Jorge Jesus berief seinen Superstar am Freitag erneut in den Kader für die kommenden Länderspiele in der Nations League.

Einen Freifahrtschein bekommt Ronaldo trotz seines gewaltigen Status aber nicht. "Cris ist ein Spieler wie jeder andere. Wenn er gut spielt, spielt er, wenn nicht, dann nicht", stellt Jesus klar. Auch die fünf Ballon-d'Or-Auszeichnungen seines Kapitäns hätten keinen Einfluss auf seine Entscheidungen.

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"Seine Leistung zählt"

"Seine Leistung zählt. Die Vergangenheit ist irrelevant", betont der Teamchef. Jesus und Ronaldo kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Al-Nassr. Dass der mittlerweile 41-Jährige nicht mehr derselbe Spieler wie früher ist, weiß auch sein Trainer: "Dass er jetzt anders ist, das ist sicher."

In der laufenden Saison hält Ronaldo bei drei Toren in sieben Spielen. Für Portugal sind seine Zahlen noch beeindruckender: In 233 Länderspielen erzielte der Stürmer 146 Treffer. Auch bei der WM im Sommer kam er fünfmal zum Einsatz, ehe Portugal im Achtelfinale mit 0:1 gegen Spanien ausschied.

Jetzt geht Ronaldos Reise im Nationalteam weiter. Portugal trifft zunächst am 24. September auf Wales, danach warten Norwegen und Dänemark. Für den Superstar ist damit klar: Ein Abschied aus dem Nationalteam ist vorerst kein Thema.