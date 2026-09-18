i Rouven Schröder hält sich bei der Trainsersuche bedeckt. "imago" "Sehr, sehr kleiner Kreis" Gladbach-Sportboss spricht über Kühbauer-Interesse Dietmar Kühbauer wird mit dem Trainerjob in Gladbach in Verbindung gebracht. Jetzt äußert sich Sportboss Rouven Schröder zu den Gerüchten. Von Sport Heute 18.09.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist Dietmar Kühbauer tatsächlich ein Kandidat bei Borussia Mönchengladbach? LASK-Coach Kühbauer wurde beim deutschen Bundesligisten ins Spiel gebracht. Nun sprach Gladbach-Sportchef Rouven Schröder über den Stand der Trainersuche – Namen wollte er allerdings nicht bestätigen.

Fest steht: Der Kreis ist mittlerweile äußerst klein. Schröder erklärte am Donnerstag, dass sich die Verantwortlichen aktuell nur noch mit "zwei bis drei" Trainern beschäftigen. Die Kandidatenliste sei damit auf einen "sehr, sehr kleinen" Kreis zusammengeschrumpft. Ob Kühbauer dazugehört, ließ der 50-Jährige offen.

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Hamann ist sich "ziemlich sicher"

Für Hamann ist ein Interesse an Kühbauer jedenfalls durchaus realistisch. Im Podcast "Hamann & Stankovic" brachte der ehemalige deutsche Teamspieler den 55-jährigen Burgenländer ins Spiel.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an ihm interessiert sind, weil er in einer ähnlichen Situation nach Linz gegangen ist. Dass es so schnell geht in Gladbach, habe ich auch nicht erwartet", sagt Hamann.

Eine offizielle Bestätigung für Gespräche zwischen Gladbach und Kühbauer gibt es bislang nicht. Auch zu anderen gehandelten Namen hält sich Schröder bedeckt. Auf Domenico Tedesco oder Dino Toppmöller angesprochen, ließ sich der Sportchef ebenfalls nichts entlocken.

"Wir strecken uns nach dem Maximum dessen, was wir können. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht", erklärt er. Lange dürfte das Rätsel um den neuen Gladbach-Trainer allerdings nicht mehr dauern. Der Bundesligist will die längere Spielpause nutzen, um die Suche abzuschließen.