i Nikolas Polster kam gegen Randel Kolo Muani zu spät. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Wahnsinn in Schweden Zweitligist mit EL-Sensation, ÖFB-Goalie patzt doppelt Nikolas Polster kommt mit Nijmegen gegen Juventus unter die Räder. Ein portugiesischer Zweitligist schafft die Sensation. Von Sport Heute 17.09.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rabenschwarzer Abend für Nikolas Polster und Nijmegen in der Europa League. Der ÖFB-Goalie verschuldet in der Auftaktpartie gegen Juventus zwei Gegentreffer, schlussendlich gehen die Niederländer mit 0:5 unter. Der Österreicher eilte zweimal aus seinem Kasten heraus, versuchte zweimal, vor dem Stürmer am Ball zu sein – kam aber beide Male zu spät.

Beim 1:0 nutzte der Argentinier Nico Gonzalez (9.) den Patzer aus, beim 5:0-Endstand Randal Kolo Muani (82.). Die restlichen Treffer erzielten Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic (24.), Nick Woltemade (35.) und Zeki Celik (75.).

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Torreense schafft Sensation

Währenddessen kam es in Schweden zu einer echten Sensation. Der portugiesische Zweitligaklub (!) Torreense schlug Lilleström mit 2:1. Dass die Portugiesen es gegen große Gegner können, zeigten sie letzte Saison: Der Tabellenvierzehnte (!) der zweiten Liga triumphierte vergangene Saison sensationell im portugiesischen Pokal und qualifizierte sich so fürs internationale Geschäft. Für den Auftaktsieg in der Europa League sorgten Alejandro Alfaro (23.) und Manuel Pozo (49.). Für Lilleström traf Thomas Lehne Olsen (79.).

Wiegele verliert mit Pilsen

Auch für Florian Wiegele verlief mit Viktoria Pilsen der Auftakt in die Europa League nicht nach Wunsch. Der Österreicher musste gegen Union St. Gilloise dreimal hinter sich greifen – und war dennoch der beste Mann der Tschechen. Vor allem in der ersten Halbzeit verhinderte der ÖFB-Goalie mit starken Paraden eine höhere Niederlage. Bei den Belgiern spielte Ex-Rieder Niki Havenaar durch, Raul Florucz fehlte aufgrund einer Rotsperre, die er sich am ersten Spieltag abholte.