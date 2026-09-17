i Gulliksen verletzte sich beim Kurzeinsatz. GEPA pictures Nur 22 Minuten im Einsatz Rekord-Rapidler im Pech nach Hütteldorf-Abschied Tobias Gulliksen ist kaum bei Kocaelispor angekommen, schon wird der Rapid-Rekordeinkauf von einer Verletzung ausgebremst. Von Sport Heute 17.09.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Tobias Gulliksen läuft es auch nach seinem Abschied aus Hütteldorf nicht nach Wunsch. Rapid verlieh den 23-jährigen Norweger an Kocaelispor in die Türkei. Dort muss der Mittelfeldspieler jetzt verletzt zuschauen.

Gulliksen feierte gegen Samsunspor sein Debüt für seinen neuen Klub, kam dabei für 22 Minuten zum Einsatz. Im darauffolgenden Liga-Duell mit Galatasaray fehlte der Rapid-Leihspieler allerdings im Kader.

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Der Grund: Gulliksen hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Kocaelispor bestätigte die Blessur des Norwegers. Wie lange er seinem neuen Klub fehlen wird, ist derzeit offen.

Die Hütteldorfer holten den Mittelfeldspieler im Sommer 2025 von Djurgarden nach Wien und sollen dabei rund 3,8 Millionen Euro Ablöse bezahlt haben. Damit wurde der Norweger zum Rekordeinkauf der Grün-Weißen.

Die hohen Erwartungen konnte Gulliksen bei Rapid allerdings nicht erfüllen. Nach einer enttäuschenden ersten Saison entschied sich der Klub für eine Leihe in die Türkei, wo der 23-Jährige wieder regelmäßig Spielpraxis sammeln soll.

Auch sein Marktwert entwickelte sich zuletzt deutlich nach unten. Wurde Gulliksen bei seinem Wechsel nach Hütteldorf noch mit fünf Millionen Euro bewertet, liegt sein Marktwert inzwischen nur noch bei 2,2 Millionen Euro.