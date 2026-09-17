i Younes Ebnoutalib steht im ersten Kader von Jürgen Klopp. Marokko ist deshalb sauer. Imago Images Es geht um einen Spieler Anderes Land ist wegen Klopp-Nominierung richtig sauer Jürgen Klopp holte gleich 44 Spieler in seinen ersten DFB-Kader. Die Einberufung eines Spielers sorgte derweil für Aufsehen. Von Sport Heute 17.09.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopps erster Kader als deutscher Teamchef sorgt nicht nur in Deutschland für Gesprächsstoff. Besonders die überraschende Nominierung von Frankfurt-Stürmer Younes Ebnoutalib sorgt weit über die Grenzen hinaus für Wirbel – in Marokko ist der Ärger groß.

Der 23-Jährige wurde in Frankfurt geboren, sein Vater ist Marokkaner. Weil Ebnoutalib bislang weder für Deutschland noch für Marokko ein Länderspiel absolviert hat, ist er für beide Nationen spielberechtigt. Er absolvierte bisher auch kein Nachwuchs-Länderspiel für einen der beiden Verbände. Der marokkanische Verband soll zuletzt intensiv um den Angreifer in Diensten von Adi-Hütter-Klub Eintracht Frankfurt geworben haben, soll zuletzt auch gute Chancen gehabt haben, weil Ebnoutalib nicht mit einer DFB-Nominierung rechnete.

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Marokko-Verband sauer

Dann schaltete sich Klopp persönlich ein. Vor zwei Wochen besuchte der 59-Jährige die Eintracht und machte Ebnoutalib deutlich, dass er mit ihm plane. Der Stürmer entschied sich daraufhin für Deutschland. Trotzdem soll ihm Marokko sogar noch eine offizielle Einladung für die anstehende Afrika-Cup-Qualifikation geschickt haben, berichtet die "Bild". Die Nordafrikaner hätten demnach die Entscheidung des 23-Jährigen nicht einfach so hinnehmen wollen, obwohl der Frankfurt-Kicker seine Entscheidung bereits mitgeteilt hatte.

Klopp ist von seinem Neuling überzeugt: "Seine Art zu spielen, seine Bereitschaft, seine Schlauheit auf der letzten Linie, ist außergewöhnlich." Im Trainerteam habe es deshalb keine Diskussion gegeben: "Für uns war direkt klar, dass wir ihn nominieren müssen."

Ebnoutalib selbst freut sich riesig über seine erste DFB-Einladung. Seine Nominierung verriet er sogar versehentlich schon vor der offiziellen Bekanntgabe in einem Fan-Video. Sollte er nun in der Nations League gegen die Niederlande oder Griechenland zum Einsatz kommen, wäre seine Entscheidung für Deutschland auch sportlich besiegelt.