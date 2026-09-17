i Samson Baidoo bekommt einen neuen Trainer in Lens. IMAGO/PsnewZ "Absolut nicht geplant" ÖFB-Star bekommt neuen Trainer nach Streit Dino Toppmöller musste nach einem internen Streit gehen. Jetzt präsentiert RC Lens überraschend schnell einen neuen Trainer. Von Sport Heute 17.09.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst vor wenigen Tagen kam es bei seinem Klub RC Lens zum großen Knall: Dino Toppmöller musste nach nur vier Ligue-1-Spieltagen gehen. Jetzt steht bereits fest, wer den französischen Vizemeister und ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo künftig trainiert.

Der bisherige Co-Trainer Yannick Cahuzac übernimmt dauerhaft. Eigentlich war vorgesehen, dass er Lens beim Auswärtsspiel gegen die AS Monaco am Freitag lediglich interimistisch betreut. Doch die Pläne haben sich geändert. Der Klub beförderte Cahuzac am Donnerstag überraschend zum Cheftrainer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Entscheidung war "absolut nicht geplant"

Selbst bei Lens hatte man offenbar nicht damit gerechnet, so schnell eine langfristige Lösung zu finden. RC-Manager Benjamin Parrot bezeichnete die Entwicklung als "absolut nicht geplant".

Ein Unbekannter ist Cahuzac für Baidoo und seine Teamkollegen ohnehin nicht. Der 40-Jährige gehörte bereits zum Trainerstab, bevor Toppmöller verpflichtet wurde. Zudem gilt er als enger Vertrauter von Sportdirektor Jean-Louis Leca.

Ausgerechnet Cahuzac spielte auch beim Streit eine Rolle, der letztlich zu Toppmöllers schnellem Aus führte.

Streit um Toppmöller-Vertrauten

Im Zentrum des Zerwürfnisses stand Co-Trainer Nelson Morgado. Toppmöller hatte den Portugiesen gemeinsam mit Ervin Skela nach Lens mitgebracht.

Die Klubführung wollte sich allerdings von Morgado trennen. Dem Vernehmen nach wurden ihm taktische und zwischenmenschliche Schwächen vorgeworfen. Gleichzeitig soll Sportdirektor Leca geplant haben, Cahuzac innerhalb des Trainerteams mit mehr Einfluss auszustatten. Toppmöller stellte sich hinter seinen Vertrauten Morgado. Der Konflikt mit der Klubführung war damit nicht mehr zu kitten – nach nur vier Meisterschaftsspielen endete seine Zeit in Lens.