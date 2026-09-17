i Olise taucht beim Bayern-Shooting in der letzten Reihe hinter Ito unter. Bayern Bei Söder-Fototermin Bayern-Star Olise sorgt für nächsten Seltsam-Auftritt Bayern-Star Michael Olise sorgt beim Empfang von Ministerpräsident Markus Söder mit seinem Verhalten auf den offiziellen Teamfotos für Diskussionen. Von Sport Heute 17.09.2026, 20:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim FC Bayern läuft es sportlich für Michael Olise. Mit fünf Toren hängt er in der bisherigen Saison sogar Goalgetter Harry Kane ab.

Abseits des Rasens sorgt der 24-Jährige aber für Gesprächsstoff. Beim Empfang der Männer- und Frauen-Mannschaft in der Bayerischen Staatskanzlei wollte der Franzose offenbar möglichst wenig im Mittelpunkt stehen.

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Olise versteckt sich hinter Mitspieler

Beim offiziellen Foto mit Söder stellte sich Olise in die letzte Reihe hinter Jonathan Tah. Während seine Mitspieler in die Kamera blickten, stand der Flügelstar mit verschränkten Armen da und schaute weg.

Auch beim großen Gruppenbild wurde es kurios: Diesmal duckte sich Olise hinter Hiroki Ito. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte sein Outfit – zur Ehrung erschien er in weißen Schlapfen.

Fans diskutieren über Bayern-Star

Im Netz gehen die Meinungen auseinander. Einige Fans feiern Olise für seine eigenwillige Art, andere kritisieren sein Auftreten bei offiziellen Terminen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Franzose Kameras ausweicht. Schon beim Meisterfoto im April versteckte er sich ausgerechnet hinter Ito und war deshalb auf dem Mannschaftsbild nicht zu sehen.

Auch bei Interviews gibt sich Olise gerne wortkarg. Nach dem 5:0 gegen Bodö/Glimt in der Champions League lieferte er ein besonders kurzes TV-Gespräch ab.