i Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. IMAGO/Sven Simon Ruhrende Worte Ikone Hoeneß über Bayern-Star: "Das geht mir nahe" Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich besonders gerührt. Der sonst s harte Klub-Patron sprach über die Traum-Rückkehr von Star Jamal Musiala. Von Sport Heute 18.09.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jamal Musialas Comeback beim FC Bayern bewegt auch Uli Hoeneß. Nach den gesundheitlichen Problemen des 23-Jährigen und dessen Treffer beim 5:0 gegen Bodö/Glimt am vergangenen Donnerstag in der Champions League sprach der Bayern-Ehrenpräsident jetzt emotional über seinen Star.

"Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, wie sehr mir das nahegeht", sagte Hoeneß gegenüber "t-online". Über Musialas Leistung und dessen Tor habe er sich "wahnsinnig gefreut". Der Bayern-Star hatte nach seinen gesundheitlichen Problemen zunächst zum Saisonstart pausiert, ehe er gegen Schalke als Joker zurückkehrte.

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In der Champions League stellte Trainer Vincent Kompany Musiala gegen Bodö/Glimt dann bereits wieder in die Startelf. Der Offensivstar bedankte sich mit dem wichtigen 1:0. Hoeneß schwärmte von der Aktion: "Das war natürlich unnachahmlich, so wie er eben das nur kann im engsten Raum drehen und dann gleich schießen."

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Nach zwei Zusammenbrüchen Musialas während der Saisonvorbereitung steht für Hoeneß aber vor allem eines im Vordergrund: "Wir müssen alle hoffen, dass er jetzt gesund bleibt."

Persönlich habe er sich bewusst nicht bei Musiala eingemischt. Der 23-Jährige habe genügend Menschen um sich. Hoeneß lobte dabei Max Eberl, Christoph Freund und besonders Kompany für ihren Umgang mit dem Bayern-Star. Musiala direkt wieder in einem wichtigen Spiel von Beginn an zu bringen, sei "schon mutig" gewesen. Der Plan ging auf.