i Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup. GEPA pictures Lange Liga-Pause Vor dem LASK-Duell: Sechs Tage frei für Rapid-Stars Rapid Wien hat sich zumindest vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Jetzt gibt es die überlange Länderspielpause. Mit fast einer ganzen freien Woche. Von Sport Heute 19.09.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hütteldorfer holten am Freitagabend zum Auftakt der siebten Bundesliga-Runde den sechsten Saisonsieg, schlugen die WSG Tirol deutlich mit 3:0. Damit holte sich Grün-Weiß auch zumindest vorerst die Tabellenführung vom LASK. Die Oberösterreicher gastieren am Sonntag in Hartberg, müssen mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um sich Platz eins wieder zurückzuholen.

Bevor es dann nach der dreiwöchigen Pause zum direkten Aufeinandertreffen der Hütteldorfer und des von Didi Kühbauer trainierten LASK kommt.

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Mini-Trainingslager, dann frei

Coach Johannes Hoff Thorup gab derweil nach dem Erfolg gegen die WSG Tirol einen Einblick in die kommenden Wochen. Einige Spieler wie Nikolaus Wurmbrand (Österreich U21), Bendeguz Bolla (Ungarn) oder Amin-Elias Gröller (Tunesien) werden zu den Nationalteams reisen. Für den Rest heißt es: Weitertrainieren. Am kommenden Samstag steigt dann ein Freundschaftsspiel gegen Venezia in Venedig.

"Die Pause ist zu lang, wir werden den Fußball vermissen", schmunzelte der dänische Rapid-Coach nach dem Spiel bei "Sky". Danach erklärte Hoff-Thorup den Plan für die nächsten Wochen: "Wir haben natürlich Spieler beim Nationalteam, die haben kaum freie Tage. Wir machen ein Mini-Trainingslager in der nächsten Woche, reisen am Donnerstag nach Venedig, wo wir auch das Testspiel bestreiten."

Die größten Rapid-Spieler aller Zeiten i ?

"Danach geben wir ihnen sechs Tage frei", enthüllte Hoff Thorup. Dies sei allerdings nicht als Urlaub gedacht. "Wir geben ihnen ein Heimprogramm, machen Tests, wenn sie wieder zurückkommen", erklärte der Rapid-Coach. Im bisherigen Saisonverlauf hat Rapid bereits 15 Pflichtspiele absolviert.

Hoff Thorup ergänzte dann: "Danach haben wir eine gute Woche Zeit, um uns auf das LASK-Spiel vorzubereiten." Das Auswärtsspiel beim amtierenden Meister steigt am 11. Oktober.